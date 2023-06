Μια απρόσμενη περιπέτεια με έναν άνδρα που έχει εμμονή της είχε η Τέιλορ Σουίφτ η οποία δέχτηκε σοβαρές απειλές.

Ο λόγος για τον Μίτσελ Τίμπελ ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, όταν την απείλησε πως θα ανατινάξει με βόμβα το σπίτι της αν δεν του επιτρεπόταν να συναντήσει «την αδελφή ψυχή του», όπως την αποκαλούσε.

Police said Mitchell Taebel sent a message to Swift's Instagram account saying "he would happily wear a bomb" if he can't be with his soul mate." https://t.co/zre6DjQf5E