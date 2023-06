Αλ Πατσίνο: Γέννησε η σύντροφος του ηθοποιού

Για 4η φορά μπαμπάς έγινε στα 83 του ο Αλ Πατσίνο καθώς η σύντροφός του Νουρ Αλφαλάχ, έφερε στον κόσμο το παιδί τους.

Ήταν τέλη του περασμένου μήνα όταν αποκαλύφθηκε η εγκυμοσύνη της 29χρονης και τώρα, σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι υποδέχτηκε το παιδί τους. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, απαθανατίστηκαν να κάνουν τη βόλτα τους χαλαροί ενώ φάνηκε να υπάρχει στο αυτοκίνητό τους παιδικό κάθισμα.

Μάλιστα, η έξοδος αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που εθεάθησαν μαζί μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης.

Ο Αλ Πατσίνο είναι πατέρας άλλων τριών παιδιών, της 33χρονη Τζούλι, την οποία απέκτησε με την Ζαν Ταράντ, και των 22χρονων διδύμων, Ολίβια και Άντονι, που απέκτησε με την Μπέβερλι Ντ΄Αντζελο.

