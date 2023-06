Οι φήμες ότι το ειδύλλιο του Λιούις Χάμιλτον και της Σακίρα έφτανε στο τέλος του και ότι ο οδηγός της Formula 1 έβγαινε με μοντέλο από τη Βραζιλία διαψεύστηκαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Μarca, η Σακίρα και ο Λιούις Χάμιλτον ετοιμάζονται για τις πρώτες κοινές τους διακοπές.

Όπως αναφέρει, αφού το ζευγάρι δείπνησε ξανά μαζί στη Βαρκελώνη το Σαββατοκύριακο, μία πηγή από το περιβάλλον του, ο δημοσιογράφος, Τζόντι Μάρτιν ισχυρίστηκε πως κανόνισαν να περάσουν μαζί το καλοκαίρι.

Shakira and Lewis Hamilton plan to holiday together in a Caribbean country



They are planning their first romantic getaway, according to Jordi Martin, one of the journalists who has the best relationship with the Colombian singer.

