Ο Μάθιου Πέρι όπως φαίνεται έχει εδώ και αρκετό καιρό τρέφει μια αντιπάθεια με τον επίσης ηθοποιό Ράιαν Ρέινολντς.

Πρόσφατα, άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον Πέρι αποκάλυψαν πως ο ηθοποιός πιστεύει ότι ο Ρέινολντς βάσισε τον χαρακτήρα του στη σειρά «Two Guys, a Girl and a Pizza Place» πάνω στον αγαπημένο χαρακτήρα των Friends Τσάντλερ Μπινγκ.

Όπως αποκάλυψαν άτομα από το κοντινό του περιβάλλον, «ο Μάθιου τρέφει αυτά τα συναισθήματα τα τελευταία 25 χρόνια και έχει απογοητευτεί από την προφανή άρνηση του Ρέινολντς να αναγνωρίσει αυτή την επιρροή».

Μιλώντας στο RadarOnline.com, οι φίλοι του Πέρι ισχυρίζονται πως ο ίδιος «πιστεύει ακράδαντα ότι ο Ρέινολντς έκλεψε τον χαρακτήρα και την ερμηνεία του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην κωμική σειρά “Two Guys, a Girl and a Pizza Place”».

