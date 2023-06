Παναθηναϊκός: Σπουδαία μεταγραφή με Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε τη δεύτερη μεταγραφική «βόμβα» του το φετινό καλοκαίρι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματίας Λεσόρ, που ήταν εξαιρετικός με τη φανέλα της Παρτίζαν τη σεζόν που πέρασε.

Οι πράσινοι έκαναν δικό τους έναν από τους κορυφαίους ψηλούς της Euroleague, αφού απέκτησαν τον Ματίας Λεσόρ. Με αυτό τον τρόπο το τριφύλλι, αναβαθμίζεται με τον καλύτερο τρόπο στη θέση του σέντερ με ένα παίκτη που… έβγαλε μάτια πέρυσι με την Παρτίζαν.

Ο παίκτης θα βρίσκεται στην ομάδα του Αταμάν μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Τα τελευταία 24ώρα στο παιχνίδι απόκτησης του είχε μπει και η Μπαρτσελόνα, αλλά ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη μάχη.

Την αγωνιστική περίοδο 2022-23, μέτρησε 12.1 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 ματς στη Euroleague.

