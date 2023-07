Συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες βρίσκονται σε όλη τη χώρα το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερα βίαια επεισόδια στους δρόμους μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού αστυνομικού την Τρίτη.

«Σε 50 χρόνια, χρησιμοποιήσαμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέσσερις φορές. Δεν αποκλείουμε τίποτα» τόνισε ο Νταρμανέν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών οι Αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε πάνω από 900 συλλήψεις, εκ των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 17 έτη, ενώ, έκρυθμη παραμένει η κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα για μία ακόμη νύχτα.

Όπως μεταδίδει το bfmtv, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκε στη Λυών την Παρασκευή το απόγευμα μπροστά από το δημαρχείο. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα στα πυροτεχνήματα που εκτόξευσαν διαδηλωτές με κουκούλες.

Macron is using heavily armed tactical units and armored vehicles against civilian protesters. #FranceRiots #franceViolence #Paris pic.twitter.com/vYxLl0BeUI

Παράλληλα, 42 άτομα συνελήφθησαν στο περιθώριο επεισοδίων στο κέντρο της Μασσαλίας όταν ομάδες επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς, εκ των οποίων δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Με απόφαση Μακρόν στους δρόμους έχουν βγει τεθωρακισμένα για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε ζητήσει την βοήθεια των social media για την αντιμετώπιση των επεισοδίων. Τόνισε ότι μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Snapchat, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις αρχές της Γαλλίας για να κατευνάσουν τα βίαια επεισόδια.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει διαδηλωτές από την Πλας ντε λα Κονκόρντ, την εμβληματική πλατεία του Παρισιού, μετά από διαδήλωση που ξεκίνησε εν μέσω των ταραχών.

«Η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πλας ντε λα Κονκόρντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής (30/6) όταν έπεσε από τη στέγη ενός καταστήματος στη βορειοδυτική Γαλλία, καθώς οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί αυξήθηκαν σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Οι εκδοχές της αστυνομίας και της εισαγγελίας διίστανται ωστόσο για τις συνθήκες του δυστυχήματος: η πτώση του νεαρού σημειώθηκε «στο πλαίσιο μιας λεηλασίας» σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ο εισαγγελέας της Ρουέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ο οποίος μίλησε λίγο αργότερα, βεβαιώνει από την πλευρά του ότι αυτό το κατάστημα δεν «δέχτηκε επίθεση από ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων».

JUST IN: France is falling into utter chaos. Someone just drove into a shopping center and everyone is looting the store ⚠️⚠️⚠️



🔊 pic.twitter.com/Sb5FnG1F6j