Ένας ξένος υπήκοος πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της Μολδαβίας το απόγευμα της Παρασκευής (30/6), αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα μετά το περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο Κισινάου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ανατολικής Ευρώπης.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο δράστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται», ανέφερε η αστυνομία στο Facebook.

Πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, αλλά η αστυνομία είπε ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν και θα επανέλθει σύντομα η κανονική λειτουργία του αερολιμένα.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο ξένος υπήκοος που έφθασε στο Κισινάου, είχε αναχωρήσει από την Τουρκία, και ότι χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εναντίον συνοριοφυλάκων.

There was a shooting at the airport in #Chişinău , Capital of #Moldova , APA reports citing the Ministry of Internal Affairs of Moldova. pic.twitter.com/J5VFbFhbTP

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Μολδαβίας:

«Μαχητές της αστυνομικής ομάδας ειδικού σκοπού FULGER κατάφεραν να εξοντώσουν τον δράστη που σκότωσε 2 θύματα πριν από λίγο στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου. Σε αυτό το σημείο ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί. Ο δράστης τραυματίστηκε και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Επιβεβαιώνουμε 2 θύματα. Η εμπορική δραστηριότητα και τα δρομολόγια των πτήσεων συνεχίζουν να διαταράσσονται αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η εισαγγελία της Μολδαβίας άνοιξε ποινική έρευνα για την επίθεση.

The Ministry of Internal Affairs reported that a foreign citizen, who was banned from entering #Moldova, used firearms at #Chisinau airport. Law enforcers are on the scene.



📰 NewsMaker pic.twitter.com/oF4xmCwJ4R