Όταν ο Κρόνος έλαμψε στον φακό του James Webb - Εκπληκτική φωτογραφία από τη NASA

DOM

Την πιο φωτεινή και εντυπωσιακή εικόνα του πλανήτη Κρόνου τράβηξε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Οι αρχικές εικόνες από την NIRCam του Webb συναρπάζουν ήδη τους ερευνητές, δίνοντάς τους νέες πληροφορίες για αυτό το ουράνιο σώμα.

Ο ίδιος ο πλανήτης φαίνεται εξαιρετικά σκοτεινός σε αυτό το υπέρυθρο μήκος κύματος, που παρατηρείται από το τηλεσκόπιο, καθώς το μεθάνιο απορροφά όλο σχεδόν το ηλιακό φως που φτάνει στην ατμόσφαιρα. Αντίθετα, οι ιδιαίτερα παγωμένοι δακτύλιοι φαίνονται σχετικά φωτεινοί, δείχνοντας μια διαφορετική όψη του Κρόνου.

Περαιτέρω αναλύσεις θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να εξερευνήσουν μη ορατούς δακτυλίους του πλανήτη, όπως ο λεπτός δακτύλιος G και ο δακτύλιος Ε του Κρόνου.

Το James Webb δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους αστρονόμους μια ματιά στα πρώτα αστέρια και γαλαξίες του σύμπαντος και παρέχουν στη Γη σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για το μακρινό σύμπαν.

Wake up, babe. @NASAWebb dropped a new infrared image of Saturn.



On June 25, the space telescope detected the planet’s faint moons and looked at its icy rings. Methane gas in Saturn’s atmosphere absorbs light, so it appears darker here. https://t.co/sRZTFrey38 pic.twitter.com/5Fs5TV8sw4