Λίβανος: 6χρονη φέρεται να βιάστηκε μέχρι θανάτου

Ένα φρικτό περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο Λίβανο όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα καθώς ένα 6χρονο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή μετά από απανωτές σεξουαλικές επιθέσεις. Συνελήφθησαν οι γονείς του κοριτσιού.

Όπως αναφέρει το newarab.com, το 6χρονο κορίτσι ονόματι Λιν Ταλίμπ, πέθανε το Σάββατο ( 01/07)), 8 ημέρες αφότου πήγε με τη μητέρα της στο σπίτι των παππούδων της στην πόλη Minieh, στο βόρειο Λίβανο, μετά το διαζύγιο των γονιών της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κορίτσι φέρεται να σήκωσε υψηλό πυρετό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρή αναιμία ως αποτέλεσμα αιμορραγίας, η οποία όπως αποδείχτηκε από την ιατροδικαστική έρευνα, προήλθε από επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις.

Οι γονείς βρίσκονται υπό έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η οικογένεια του πατέρα έχει υποβάλει μήνυση κατά της μητέρας της 6χρονης.

