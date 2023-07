Ράσελ Κρόου: Σκέφτεται να τερματίσει την καριέρα του

DOM

Τέλος στην καριέρα του σκέφτεται να δώσει ο Ράσελ Κρόου έπειτα από σχεδόν σαράντα χρόνια πορείας στην υποκριτική.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, ο ηθοποιός είπε σε δηλώσεις του στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας ότι «φλερτάρει» έντονα με την ιδέα να αποσυρθεί, ώστε να ξεκουραστεί.

Russell Crowe, 59, reveals he's considering QUITTING acting for good after 40 years in Hollywood https://t.co/yZyMoPkuU0