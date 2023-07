«Μις Ολλανδία 2023»: Σε τρανς γυναίκα το στέμμα

DOM

Τον τίτλο της «Μις Ολλανδία 2023» κατέκτησε μία 22χρονη τρανς γυναίκα και θα είναι εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στην 72η διοργάνωση Μις Υφήλιος 2023 στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η 22χρονη Ρίκι Βαλερί Κολέ, μοντέλο και ηθοποιός από την Ολλανδία και τη Μολδαβία, στέφθηκε νικήτρια στο διαγωνισμό ομορφιάς.

Πρόκειται για τη δεύτερη τρανς γυναίκα στον κόσμο που κατακτά αντίστοιχο τίτλο σε καλλιστεία.

Στόχος του 22χρονου μοντέλου είναι να εκπροσωπήσει την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας.

Rikki Valerie a transgender woman has won Miss Nederlands 2013, which is essentially the Miss Universe Pageant in the Netherlands.



Everyone is welcome to have their own opinions on this, and surely plenty of you will be in disagreement with it. Everyone will have a different… pic.twitter.com/HTFBakVRDT