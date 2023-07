DOM

Σε τουρ στην Ευρώπη βρίσκεται ο αγαπημένος τραγουδιστής Χάρι Στάιλς. Στη συναυλία που πραγματοποίησε στη Βιέννη ένας θαυμαστής του τού πέταξε ένα αντικείμενο στη σκηνή με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο μάτι.

Η ρήψη αντικειμένων «δώρων» στους καλλιτέχνες είναι μια νέα, επικίνδυνη μόδα και πολλοί πληρώνουν αδρά για να βρίσκονται στις μπροστά σειρές. Πρόσφατα θύματα είναι ο Drake, η Bebe Rexha και η Αντέλ.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ο Χάρι Στάιλς περπατούσε στη σκηνή την ώρα που τον χτυπάει το αντικείμενο στο μάτι με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να λυγίσει από τον πόνο.

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG