Η Νικόλ Κίντμαν μας έχει συνηθίσει σε μοναδικές εμφανίσεις ενώ δε διστάζει να ρισκάρει στις στυλιστικές της επιλογές.

Αυτή τη φορά επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα το οποίο αναδεικνύει του καλογυμνασμένους κοιλιακούς της στην πρεμιέρα της ταινίας Special Ops: Lioness που διοργανώθηκε από την Paramount+ και το Vanity Fair το βράδυ της Τρίτης.

Η 56χρονη ηθοποιός, κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα με το μαύρο μακρύ φόρεμα Saint Laurent το οποίο συμπλήρωσε με ψηλοτάκουνα πέδιλα, μαύρα γάντια και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

the @Tate certainly raised the bar for the most beautiful place for a screening! had the pleasure of attending @VanityFair and @ParamountPlusUK’s world premiere of #SpecialOpsLioness this evening – and Zoe Saldaña and Nicole Kidman came out to say a few words beforehand. pic.twitter.com/TA8AvmfuF9