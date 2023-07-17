Έναν αυθεντικό και βιώσιμο τρόπο διακοπών προβάλλουν οι Λειψοί για το φετινό καλοκαίρι, λέγοντας «όχι» στη σπατάλη φυσικών πόρων.

Με τη διαχρονική στήριξη και απόφαση των δημοτικών αρχών, ο δήμος, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι αποθαρρύνουν και απορρίπτουν συντονισμένα την κατασκευή τεχνητών πισινών στο εξωτικό νησί της Καλυψούς.

«Η αντίληψή μας για τις διακοπές δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά στο μέλλον όπου τα νησιά της Μεσογείου θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας για να προστατεύσουν το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν τους ανεξέλεγκτους καύσωνες και τη λειψυδρία», δήλωσε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Το πρωτότυπο κάλεσμα συνοδεύεται από ένα καλαίσθητο βίντεο που «παρακολουθεί» ένα νεαρό ζευγάρι, τον Κωνσταντίνο και τη Δήμητρα, να απολαμβάνει τις διακοπές του στους Λειψούς χωρίς τεχνητές πισίνες και οργανωμένες ξαπλώστρες. Η καθημερινότητα του ζευγαριού είναι ονειρική, γεμάτη κολύμπι και χαλάρωση σε «φυσικές πισίνες» με σμαραγδένια νερά, βόλτες στα γραφικά σοκάκια, γαστρονομικές εμπειρίες, τοπικά προϊόντα, ιστορικά εκκλησάκια, παραδόσεις, ηλιοβασιλέματα, διασκέδαση σε ειδυλλιακά μέρη, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία, καταδύσεις και θαλάσσιες εκδρομές.

«Μέσα από τις πρωτοβουλίες μας, προσφέρουμε στους ταξιδιώτες έναν άθικτο φυσικό παράδεισο. Η ανταπόκριση ποιοτικού κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή ενίσχυση της ζήτησης για το νησί τα τελευταία χρόνια», καταλήγει ο Φ. Μάγγος.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως οι Λειψοί γίνονται πρότυπος προορισμός υδατικής αυτονομίας με μηδενικές διαρροές νερού, ενώ στο νησί υλοποιείται πρωτοποριακό πρόγραμμα διεθνούς βεληνεκούς για τη φύτευση κήπων στο βυθό της θάλασσας, κάτι που μπορεί να δώσει λύσεις στο μέλλον για τη μόλυνση του πλανήτη.

