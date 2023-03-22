Λειψοί: Γερμανικά ΜΜΕ «αποθεώνουν» το νησί – «Μια τέλεια, βιώσιμη εμπειρία διακοπών»

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ του εξωτερικού που ξεχωρίζουν τους Λειψούς ανάμεσα στους Ελληνικούς προορισμούς που προωθούν το βιώσιμο τουρισμό.

Η γερμανική εκδοχή του Euronews, καθώς και η ιστοσελίδα Griechenland Zeitung, αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες του Δήμου για έναν «πράσινο» τρόπο ζωής χωρίς οργανωμένες ξαπλώστρες και με τη χρήση ενεργειακά αυτόνομου φωτισμού. Σύμφωνα με τα αφιερώματα που στηρίζονται στο στοχευμένο πρόγραμμα του ΕΟΤ, «οι Λειψοί επιτρέπουν μια τέλεια, βιώσιμη εμπειρία διακοπών μακριά από την καθημερινότητα.

Η φυσική όαση που περιβάλλεται από νησάκια και υφάλους είναι ένα υπέροχο μέρος για να αφεθεί ο επισκέπτης χωρίς οργανωμένες ξαπλώστρες, ενώ μετά τη δύση του ηλίου ενεργειακά αυτάρκη ηλιακά φώτα φωτίζουν περιοχές όπου προηγουμένως δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα». H προτίμηση σε μια εναλλακτική και πιο φυσιολατρική προσέγγιση διακοπών αποτυπώθηκε και μέσα από τις στοχευμένες συναντήσεις με δημοσιογράφους, bloggers, influencers και εκπροσώπους φορέων που πραγματοποιήθηκαν για τον Δήμο στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις ITB στο Βερολίνο και Ferien Messe στην Αυστρία.

Αξιόλογη προσθήκη στις προσπάθειες εξωστρέφειας του προορισμού ήταν και η ένταξη των Λειψών σε σειρά στοχευμένων διαδικτυακών σεμιναρίων για επαγγελματίες του τουρισμού που πραγματοποίησε το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας για την ανάδειξη άριστων πρακτικών αειφορίας από επιλεγμένους Ελληνικούς προορισμούς.

«Ακολουθώντας την πρωτοποριακή για τα δεδομένα της Ελλάδας τακτική Less is more, προσφέρουμε μια αυθεντική και ποιοτική εμπειρία διακοπών που κάθε χρόνο γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη και δημοφιλής στην εγχώρια αγορά και το εξωτερικό. Οι Λειψοί κατακτούν τις καρδιές των Ελλήνων και διεθνών ταξιδιωτών όχι μόνο χάρη στα δώρα που μας προίκισε η φύση, αλλά και χάρη στην ευρηματικότητα μας και την αυτό-οργάνωση του Δήμου, των επαγγελματιών και των κατοίκων», τόνισε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

