Σοβαρό ενδεχόμενο ανασχεδιασμού στους προγραμματισμούς της νέας σεζόν πιθανόν να «υπαγορεύει» στις συνδρομητικές πλατφόρμες ροής περιεχομένου η συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη απεργία σεναριογράφων και ηθοποιών. Η πιθανότητα να μην πραγματοποιηθούν πρεμιέρες νέων σειρών ή κύκλοι νέων επεισοδίων, σε εκείνες που έλαβαν ανανέωση, είναι μεγάλη.

Δημιουργοί και ηθοποιοί θεωρούν ότι από την στροφή των μεγάλων στούντιο σε παραγωγές προς τις πλατφόρμες οι δουλειές μπορεί να «άνοιξαν», όμως δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες οικονομικές απολαβές για τους ίδιους.

Επίσης η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης και αξιοποίηση εφαρμογών της στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία περισσότερο μοιάζει με απειλή παρά ως ευκαιρία για μια σειρά ειδικοτήτων επαγγελματιών της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, υποστηρίζουν .

Ο Τσακ Ντόρεκ, βετεράνος ηθοποιός, ο οποίος με χιλιάδες άλλους συναδέλφους του και εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων στο χώρο των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, «κατέβηκε» στους δρόμους του Λος Άντζελες σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από κτίρια – έδρες υπηρεσιών στρίμινγκ όπως οι Amazon, Max, Paramount+, επισημαίνει ακριβώς αυτό το φαινόμενο που τείνει να γίνει κατάσταση. Ότι δηλαδή οι ρόλοι αυξάνονται αλλά δεν είναι προσοδοφόροι.

«Έχω συμμετάσχει σε αρκετές σειρές, οι οποίες ήταν μεγάλες επιτυχίες όταν προβλήθηκαν σε ιντερνετικές πλατφόρμες αλλά δεν παίρνω σχεδόν τίποτα σε επίπεδο αποζημιώσεων από επαναλήψεις.

Δεν είναι περιπτωσιολογία αλλά η απεργία και οι κινητοποιήσεις φέρνουν στο προσκήνιο μια κατάσταση που δεν «φαινόταν» – δεν ήταν αντιληπτή στο ευρύ κοινό- από τα φώτα της χολιγουντιανής λάμψης.

Ο δημιουργός της καθηλωτικής σειράς «The Bear» (Disney+ σε παραγωγή FX), Κρίστοφερ Στορερ, έγραφε σε διαμέρισμα χωρίς θέρμανση, αφού η πλατφόρμα αρνήθηκε να τον μεταφέρει σε χώρο με σχετικές παροχές στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Η σεναριογράφος και ηθοποιός Κέρι Ο Νιλ ήταν στην ομάδα συγγραφέων της επιτυχημένης σειράς «Jury Duty». Η σειρά είχε κάνει θραύση όταν προβλήθηκε- τον Απρίλιο που μας πέρασε – στην υπηρεσία streaming της Amazon Freevee, αποσπώντας τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy. Αλλά αυτή η προσοχή και η αναγνώριση δεν είχε αντίστοιχο οικονομικό ισοδύναμο για τη σεναριογράφο η οποία έκανε την αστυνόμο Κριστίν Σουγκάλσκι στη σειρά.

«Είναι κάπως τρελό το γεγονός ότι μπορείς να είσαι υποψήφιος για Emmy και να είσαι άνεργος και να παίρνεις κουπόνια σίτισης όπως εγώ», έλεγε ενώ διαδήλωνε έξω από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Netflix. «Δεν βγάζω αρκετά χρήματα για να βιοποριστώ ως δημιουργός – έπαιξα και έγραψα στο «Jury Duty». Οπότε έβγαλα διπλά χρήματα. Παρόλα αυτά ακόμα δεν μπορώ να πληρώσω το ενοίκιο ή τα ψώνια μου για το σπίτι», είπε η Σουγκλάσκι.

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, οι συντελεστές της σειράς «Orange is the New Black». Ηθοποιοί που πήραν μέρος στα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του Netflix, σύμφωνα με το περιοδικό The New Yorker, δέκα χρόνια έπειτα από την πρώτη προβολή, δηλώνουν απογοητευμένοι από τις αποζημιώσεις που έλαβαν από τις επαναλήψεις και άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης υλικού από τη σειρά σε άλλα προγράμματα.

Οι απολαβές από αποζημιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων δυνητικά μπορεί να αποφέρουν μια περιουσία στους συντελεστές των σειρών (και ταινιών) που κατευθύνονται στις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Τα μεγέθη και τα οικονομικά ισοδύναμα για εύλογες αποζημιώσεις δεν είναι όμως μετρήσιμα καθώς υπάρχει αδιαφάνεια στα δεδομένα από επαναπροβολές και αξιοποίηση υλικού σε άλλα προγράμματα ή άλλα μέσα προβολής (υπολογιστές, τάμπλτ, κινητά κλπ).

Το ζήτημα γίνεται σύνθετο για ηθοποιούς σε γκεστ εμφανίσεις με ρόλους που «μπαίνουν και βγαίνουν» σε σειρές στην εξέλιξη της πλοκής τους.

Διαφαινόμενοι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη

Πρόβλημα είναι επίσης η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τους βοηθητικούς ηθοποιούς, για ηθοποιούς που εργάζονται σε παραγωγές ανιμέσιον και «δανείζουν» τις φωνές τους, αλλά και σε μεταγλωττίσεις.

Το θέμα για τους σοβαρούς κινδύνους στη βιομηχανία του θεάματος από την ΤΝ τέθηκε σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του παγκόσμιας εμβέλειας συνεδρίου Κομικ Comic-Con το οποίο διεξάγετε κάθε χρόνο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ και κάλυψαν αρκετά ΜΜΕ.

Για τα μέλη της NAVA– Εθνική Ένωση Ηθοποιών Φωνής (ΗΠΑ)- η ΤΝ αποτελεί απειλή για το επάγγελμα τους και εξέθεσαν μια σειρά ζητημάτων που προκαλεί η εφαρμογή της στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

«Χωρίς ρητές συμβατικές και θεσμικές προστασίες, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε όχι μόνο να αντικαταστήσει αποτελεσματικά τη συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών για τους φωνητικούς ηθοποιούς, αλλά να χειραγωγήσει τη φωνή τους για να δημιουργήσει περιεχόμενο χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους» τονίστηκε από τους εκπροσώπους της NAVA στην συνέντευξη στην οποία παρών ήταν και εκτελεστικό διευθυντής της ένωσης SAG-AFTRA, Ντάνκαν Κράμπτρι- Άιρλαντ, ως μέλος της αντιπροσωπείας σεναριογράφων και ηθοποιών .

«Ως ηθοποιός μπορώ να μπω σε στούντιο ηχογράφησης και σε περίπτωση που το σενάριο έχει κάτι για το οποίο δεν συμφώνησα ή κάτι που δεν θα έλεγα ποτέ, έχω τη δυνατότητα να αρνηθώ και να φύγω από το στούντιο» εξήγησε ο Τιμ Φριντλαντερ, πρόεδρος του σωματείου NAVA και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι «με την τεχνητή νοημοσύνη που κλωνοποιεί τις φωνές των ηθοποιών έχουμε χάσει τον έλεγχο του τι θα μπορούσε ενδεχομένως να διατυπωθεί με τη φωνή μας», εννοώντας προφανώς ότι αυτό μπορεί να συμβεί εν αγνοία τους και χωρις τη συγκατάθεση ή τη σύμφωνη γνώμη τους.

Για το σκοπό αυτό, ο Φριλαντερ τόνισε πως η NAVA συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμπεριληφθεί η προστασία της φωνής στο νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον οποίον επεξεργάζεται αυτή την περίοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα η NAVA- τονίστηκε επίσης- συνεργάζεται με ιστότοπους που φιλοξενούν μοντέλα βιντεοπαιχνιδιών – οι οποίοι χρησιμοποιούν κωδικοποίηση για να τροποποιήσουν την εμφάνιση των avatars των παιχνιδιών, ώστε μερικές φορές να μοιάζουν με πραγματικούς ανθρώπους και με πραγματικές φωνές – με σκοπό να αποσύρουν τα μοντέλα φωνής που έχουν ληφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του ηθοποιού. Το τελευταίο τρίμηνο έχουν αποσυρθεί περι τις 7.000 ηχητικά αρχεία από συγκεκριμένα σάιτ.

Προκύπτουν ακόμα και θέματα ασφαλιστικών καλύψεων και παροχών περίθαλψης για τους ηθοποιούς. Με δεδομένο ότι για να έχει ασφαλιστική κάλυψη από το σωματείο του ένας ηθοποιός πρέπει να δηλώνει εισόδημα 26.470 δολάρια από την υποκριτική. Έχει υποστηριχθεί πως τα μέλη της SAG- AFTRA σε ποσοστό μεταξυ 75% και 90% δεν καταφέρνουν να πιάσουν το πλαφόν αυτό. Η Σάρον Στόουν (https://deadline.com/2021/07/sharon-stone-sag-aftra-health-coverage-vaccinated-set-1234802853/ ), πριν από δύο χρόνια, μέσα στην Πανδημία, έχασε την υγειονομική κάλυψη της καθώς τότε είχε κερδίσει μόλις 13 δολάρια λιγότερο από το ελάχιστο ποσό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα deadline.