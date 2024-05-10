«The Bear»: Κυκλοφόρησε το teaser της 3ης σεζόν – Πότε επιστρέφει στη μικρή οθόνη (video)

Τα νέα επεισόδια της 3ης σεζόν της βραβευμένης τηλεοπτικής σειράς «The Bear» είναι έτοιμα να κάνουν πρεμιέρα στα τέλη Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το FX, ενώ παράλληλα έδωσε στην δημοσιότητα ένα μικρό teaser.

Στην σειρά πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Emmy Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) στον ρόλο του Κάρμι, «ενός νεαρού πολλά υποσχόμενου σεφ, ο οποίος επιστρέφει στο Σικάγο μετά τον θάνατο του αδερφού του για να αλλάξει το οικογενειακό εστιατόριο».

Το teaser βρίσκει τoν Γουάιτ ξανά στην κουζίνα ενός έρημου πολυτελούς εστιατορίου και καθώς η κάμερα εστιάζει στο βλέμμα του στη συνέχεια ταξιδεύει με μια πανοραμική λήψη στο νυχτερινό Σικάγο.

Μαζί του πρωταγωνιστούν επίσης οι βραβευμένοι Άιο Εντέμπιρι (Ayo Edebiri) και Έμπον Μος-Μπάκρακ (Ebon Moss-Bachrach) μαζί με τους Λάιονελ Μπόις (Lionel Boyce), Λάιζα Κολόν-Ζάιας (Liza Colón-Zayas), Άμπι Έλιοτ (Abby Elliott) και Μάτι Μάθεσον (Matty Matheson), σύμφωνα με το Variety.

Το «The Bear», το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2022, δημιουργήθηκε από τον Κρίστοφερ Στόρερ (Christopher Storer), ο οποίος ανέλαβε και τη σκηνοθεσία πολλών επεισοδίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του FX, Τζον Λάντγκραφ (John Landgraf), το Hulu θα προβάλει όλα τα νέα επεισόδια μαζί στις 27 Ιουνίου.

https://www.youtube.com/watch?v=IlYakqjYNIU&ab_channel=FXNetworks

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