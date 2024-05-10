search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 15:18
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2024 13:12

«The Bear»: Κυκλοφόρησε το teaser της 3ης σεζόν – Πότε επιστρέφει στη μικρή οθόνη (video)

10.05.2024 13:12
the-bear_1005_1460-820_new
credit: FX Network

Τα νέα επεισόδια της 3ης σεζόν της βραβευμένης τηλεοπτικής σειράς «The Bear» είναι έτοιμα να κάνουν πρεμιέρα στα τέλη Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το FX, ενώ παράλληλα έδωσε στην δημοσιότητα ένα μικρό teaser.

Στην σειρά πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Emmy Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) στον ρόλο του Κάρμι, «ενός νεαρού πολλά υποσχόμενου σεφ, ο οποίος επιστρέφει στο Σικάγο μετά τον θάνατο του αδερφού του για να αλλάξει το οικογενειακό εστιατόριο».

Το teaser βρίσκει τoν Γουάιτ ξανά στην κουζίνα ενός έρημου πολυτελούς εστιατορίου και καθώς η κάμερα εστιάζει στο βλέμμα του στη συνέχεια ταξιδεύει με μια πανοραμική λήψη στο νυχτερινό Σικάγο.

Μαζί του πρωταγωνιστούν επίσης οι βραβευμένοι Άιο Εντέμπιρι (Ayo Edebiri) και Έμπον Μος-Μπάκρακ (Ebon Moss-Bachrach) μαζί με τους Λάιονελ Μπόις (Lionel Boyce), Λάιζα Κολόν-Ζάιας (Liza Colón-Zayas), Άμπι Έλιοτ (Abby Elliott) και Μάτι Μάθεσον (Matty Matheson), σύμφωνα με το Variety.

Το «The Bear», το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2022, δημιουργήθηκε από τον Κρίστοφερ Στόρερ (Christopher Storer), ο οποίος ανέλαβε και τη σκηνοθεσία πολλών επεισοδίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του FX, Τζον Λάντγκραφ (John Landgraf), το Hulu θα προβάλει όλα τα νέα επεισόδια μαζί στις 27 Ιουνίου.

https://www.youtube.com/watch?v=IlYakqjYNIU&ab_channel=FXNetworks

Διαβάστε επίσης:

Eurovision: Viral τα χασμουρητά της Σάττι την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ (Video)

Ολυμπιακός: Η «ελληνική τραγωδία» της… «ξεδοντιασμένης» Άστον Βίλα – Ο βρετανικός Τύπος για τη «θρυλική» πρόκριση στον τελικό του Conference League (photos)

Η απάντηση Κούγια στην ΕΣΗΕΑ για τον Γιώργο Λιάγκα: Με έκπληξη διαπιστώνω ότι έχει μεταβληθεί και σε δικηγορική εταιρεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
the-bear-season-5
MEDIA

«The bear»: «Αντίο σεφ» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ήξερε για το φινάλε της σειράς εδώ και δυο χρόνια

voak_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Στην UNESCO προσφεύγουν φορείς του Ρεθύμνου – Κίνδυνος για την αρχαιολογική κληρονομιά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής – Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

dv-new
ADVERTORIAL

Καλοκαίρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

sakkari-wimbledon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Wimbledon: Η Σάκκαρη πέταξε εκτός την Τόσον και συνεχίζει στο Λονδίνο – Με Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία - Βίντεο ντοκουμέντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 15:17
the-bear-season-5
MEDIA

«The bear»: «Αντίο σεφ» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ήξερε για το φινάλε της σειράς εδώ και δυο χρόνια

voak_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Στην UNESCO προσφεύγουν φορείς του Ρεθύμνου – Κίνδυνος για την αρχαιολογική κληρονομιά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής – Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

1 / 3