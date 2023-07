«Oppenheimer»: Το λάθος στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που λίγοι παρατήρησαν

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της, με αμέτρητους θεατές να σπεύδουν να παρακολουθήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες την ιστορία του «πατέρα» της ατομικής βόμβας.

Αν και ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης φημίζεται για την προσοχή στη λεπτομέρεια, κάτι που ο ίδιος έχει αποδείξει μέσα από μεγάλες παραγωγές που έχει αναλάβει, όπως τα «Σκοτεινός Ιππότης», «Interstellar» και «Inception», αυτή τη φορά φαίνεται ότι κάτι του… διέφυγε!

Όπως επισήμαναν οι πιο παρατηρητικοί, το λάθος εντοπίζεται σε μια σκηνή όπου ο Οπενχάιμερ βρίσκεται σε ένα πλήθος θεατών οι οποίοι κρατούν σημαιάκια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους εν λόγω θεατές, ωστόσο, τα σημαιάκια απεικονίζουν μια σημαία που εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Η συγκεκριμένη σκηνή -σύμφωνα με όσους είδαν την ταινία- λαμβάνει χώρα στο 1945.

Τα σημαιάκια στο πλήθος απεικονίζουν 50 αστέρια, όσες και οι πολιτείες των ΗΠΑ σήμερα, μόνο που σε εκείνη τη σκηνή κανονικά θα έπρεπε να έχει 48 αστέρια, καθώς το 49ο και 50ο αστέρι προστέθηκαν το 1959 και το 1960 αντίστοιχα, με την προσάρτηση της Αλάσκας και της Χαβάης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως τονίζουν.

Just noticed. In #OPPENHEIMER these flags have 50 stars. In 1945 there was only 48 states. THROW THE ENTIRE MOVIE AWAY 🚮🚮. Nolan blew it !!!!!! Who lied and said this dude strives for accuracy⁉️ pic.twitter.com/mJmtwj1PMg