Στέφανος Τσιτσιπάς: Το tweet για την τιμή της βενζίνης και το... κράξιμο των χρηστών

Τις έντονες αντιδράσεις των χρηστών του Twitter προκάλεσε, για άλλη μία φορά, ο έλληνας πρωταθλητής του τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά από ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα, ο Τσιτσιπάς και η σύντροφός του, Πάουλα Μπαντόσα επέστρεψαν στο Μόντε Κάρλο, όπου είναι ο τόπος κατοικίας του έλληνα τενίστα. Εκεί, ο Τσιτσιπάς έκανε βόλτα την Πάουλα με μία Aston Martin v12, η οποία ξεπερά σε τιμή το 1 εκατ. ευρώ.

Ο έλληνας τενίστας προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των χρηστών του Twitter, όταν εξέφρασε μέσω ενός tweet την αγανάκτησή του για την… τιμή της βενζίνης.

«Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι του καυσίμου δεν ανάβει αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we're excited when the gas light doesn't turn on immediately after filling up. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 25, 2023

Πολλοί χρήστες σχολίασαν αρνητικά την ανάρτηση του Τσιτσιπά, με τους περισσότερους να αναρωτιούνται πώς γίνεται να γράφει κάτι τέτοιο κάποιος πολυεκατομμυριούχος που κυκλοφορεί με ένα πανάκριβο όχημα.

«Πλούσιος τύπος προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να καταλάβει προβλήματα που στην πραγματικότητα ποτέ δεν έχει εκείνος. Καλή προσπάθεια», έγραψε κάποιος.

Rich guy trying to seem relatable with problems that never actually happen to him. Nice try July 25, 2023

«Μίλησέ μας για τις οικονομικές σου δυσκολίες», έγραψε κάποιος άλλος.

Tell us more about your financial struggles — Alejandro Castrejon (@AlecCastrejon) July 25, 2023

Ένας άλλος παρέθεσε τα χρήματα που έχει βγάλει μόνο από τους αγώνες

«Φίλε, είσα εκατομμυριούχος», έγραψε κάποιος άλλος.

Dude, εισαι εκατομμυριούχος — tryingtodifferentiate (@elonisapussy) July 25, 2023

«Μπορεί να μην έχω αγοράσει ποτέ καινούριο αμάξι στη ζωή μου, αλλά έχω μείνει πολλές φορές από βενζίνη», γράφει ένας άλλος.

I've never been able to afford a new car in my life, so no. But I have often run out of gas while driving. — Courtexplorer (@courtexplorer) July 25, 2023

