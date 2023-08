Ισραήλ: Πυροβολισμοί σε κεντρικό δρόμο του Τελ Αβίβ – Σε κρίσιμη κατάσταση αστυνομικός (Video)

Πανικός επικράτησε σε κεντρικό δρόμο του Τελ Αβίβ όταν αστυνομικός, στη διάρκεια διαδήλωσης κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης στο Ισράηλ, πυροβολήθηκε από ένοπλο ο οποίος στη συνέχεια «εξουδετερώθηκε».

Η ισραηλινή αστυνομία περιέγραψε τον πυροβολισμό ως τρομοκρατική επίθεση και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, πρόκειται για 22χονο Παλαιστίνιο που «ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση και έφυγε από προσφυγικό καταυλισμό στη Δυτική Όχθη».

Οι πυροβολισμοί έρχονται μία ημέρα μετά τον θάνατο Παλαιστίνιου έφηβου σε επίθεση Ισραηλινών πολιτών σε παλαιστινιακό χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σημειώνεται ότι δύο Ισραηλινοί συνελήφθησαν μετά τον θάνατο του Παλαιστίνιου εφήβου ο οποίος πυροβολήθηκε όταν έποικοι επιτέθηκαν σε χωριό, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Footage shows the moment of the shooting in Tel Aviv pic.twitter.com/h5ovyjfCbQ