Ημέρα μνήμης: 78 χρόνια από τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και η νέα πυρηνική απειλή

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός κατήγγειλε σήμερα τις ρωσικές απειλές για προσφυγή στα πυρηνικά όπλα, τη στιγμή που η Ιαπωνία τιμά την 78η επέτειο του ατομικού βομβαρδισμού της Χιροσίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περίπου 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 6 Αυγούστου 1945 στη Χιροσίμα και 74.000 άλλοι στον ατομικό βομβαρδισμό του Ναγκασάκι τρεις ημέρες αργότερα, στο τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Japan is set to commemorate on August 6 and 9 the 78th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, respectively, which vaporized lives and flattened the cities instantaneously pic.twitter.com/iQHuynOcNO — Reuters (@Reuters) August 4, 2023

«Η καταστροφή που προκλήθηκε από τα πυρηνικά όπλα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα στη διάρκεια τελετής στη Χιροσίμα.

«Η Ιαπωνία, η μόνη χώρα που υπέστη ατομικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια του πολέμου, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για έναν αποπυρηνικοποιημένο κόσμο», δήλωσε ο Κισίντα, η οικογένεια του οποίου κατάγεται από τη Χιροσίμα.

«Ο δρόμος προς το στόχο αυτό καθίσταται όλο και πιο δύσκολος εξαιτίας των αυξανόμενων διαιρέσεων στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας αναφορικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό και την πυρηνική απειλή της Ρωσίας», πρόσθεσε.

«Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, είναι ακόμη πιο σημαντικό να δώσουμε μια διεθνή ώθηση για την πραγματοποίηση ενός αποπυρηνικοποιημένου κόσμου», υπογράμμισε.

Τα σχόλιά του απηχούν αυτά του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τα οποία περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε με την ευκαιρία αυτής της επετείου. Σε αυτήν εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι «ορισμένες χώρες επισείουν και πάλι με μη συνετό τρόπο το πυρηνικό σπαθί, απειλώντας να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία εξολόθρευσης».

Στη διάρκεια της τελετής, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επιζώντες, γονείς, συγγενείς, καθώς και ξένοι αξιωματούχοι που έφθασαν από 111 χώρες (αριθμός ρεκόρ) προσευχήθηκαν για τα θύματα που σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν κατά το βομβαρδισμό και απηύθυναν έκκληση για ειρήνη στον κόσμο.

🇯🇵The mayor of Hiroshima and the prime minister of Japan never mentioned the United States as the country that carried out the atomic bombing 78 years ago



Survivors of the atomic bombing of Hiroshima at a meeting with Prime Minister Kishida demanded that Japan sign a treaty… pic.twitter.com/fqSSV3wnyk — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 6, 2023

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, η Χιροσίμα δεν προσκάλεσε τη Ρωσία ούτε τη Λευκορωσία να παρευρεθούν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συμμετέχοντες, οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, προσευχήθηκαν σιωπηλά στις 08:15 (τοπική ώρα, 02:15 ώρα Ελλάδας), την ώρα που το πρώτο πυρηνικό όπλο, που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε καιρό πολέμου, έπεσε στη Χιροσίμα.

Video: A moment of silence was held at 8:15AM this morning to mark the 78th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima. This clip will be featured on news broadcasts across Japan today. pic.twitter.com/0zzKCj7e2K https://t.co/NhwmRJEQBO — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) August 6, 2023

