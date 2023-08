Πύρινη κόλαση στην Τενερίφη: 26.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Περίπου 26.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους καθώς τεράστια πυρκαγιά στο ισπανικό τουριστικό νησί Τενερίφη εξακολουθεί να μαίνεται από την Τρίτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.

«Σύμφωνα με προσωρινούς υπολογισμούς, περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) οι υπηρεσίες διάσωσης.

Wildfires enveloped the holiday island of Tenerife in Spain as authorities battled thick smoke and low visibility to contain the blaze

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος του νησιού, επεκτάθηκε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών, με ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασίες μεγαλύτερες των αναμενομένων.

«Είναι η πιο περίπλοκη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών για το αρχιπέλαγος των Καναρίων», σύμφωνα με τις αρχές.

