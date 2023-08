Μπόρις Τζόνσον: Για 2η χρονιά «ψηφίζει» Εύβοια για διακοπές

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης τις τελευταίες ημέρες στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κάρυστο, για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια.

Ο Μπόρις Τζόνσον το πρωί της Κυριακής επισκέφτηκε ακόμα μια παραλία του δήμου Καρύστου και, όπως μεταδίδει το evima, δήλωσε έκπληκτος με τα πεντακάθαρα νερά και το ωραίο φαγητό.

Boris Johnson was just spotted enjoying his day in Karystos #boris #Greece pic.twitter.com/ihOrxbYRUc