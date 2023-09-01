Γιώργος Λάνθιμος: Το «Poor Things» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 4 Ιανουαρίου 2024 από την Feelgood Entertainment, συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα διεκδικώντας μαζί με άλλες 22 ταινίες το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης, το Χρυσό Λέοντα που θα απονείμει η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Ντάμιεν Σαζέλ. Πρόκειται για μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του ‘Αλισντερ Γκρέι, με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο.

Εναρξη με.. λιγότερη λάμψη

Το φεστιβάλ σήκωσε αυλαία την Τετάρτη (30/9) με το ιταλικό biopic «Comandante» του Εντοάρντο ντε ‘Αντζελις. Και αν το κόκκινο χάλι της Βενετίας παραδοσιακά μάς έχει χαρίσει μερικές αξέχαστες στιγμές λάμψης μεγάλων σταρ του σινεμά, φέτος τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά, αφού η απεργία που βρίσκεται σε εξέλιξη της SAG-AFTRA δεν επιτρέπει στα μέλη του σωματείου να παίρνουν μέρος σε προωθητικές καμπάνιες για τις ταινίες που συμμετέχουν. Παρόλα αυτά το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Ανταμ Ντράιβερ, ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ και η Ιταλίδα ηθοποιός Κατερίνα Μουρίνο που παρουσίασε και την τελετή έναρξης.

Το «Comandante» έτυχε θερμής υποδοχής, με τον πρωταγωνιστή του, Πιερφραντσέσκο Φαβίνο να καταχειροκροτείται από το κοινό του φεστιβάλ το βράδυ της πρεμιέρας. Πρόκειται για ένα πολεμικό δράμα με έντονη δράση, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του θρυλικού διοικητή υποβρυχίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Σαλβατόρε Τοντάρο, ο οποίος τον Οκτώβριο του 1940 βύθισε ένα εμπορικό πλοίο και αψηφώντας τις εντολές των ανωτέρων του διέσωσε 26 Βέλγους ακολουθώντας τον «νόμο της θάλασσας» σύμφωνα με τον οποίο κανένας δεν εγκαταλείπεται. «Ελπίζω ότι όποιος παρακολουθεί αυτή την ταινία να συμφωνεί ότι υπάρχουν αιώνιοι , αμετάβλητοι νόμοι σαν αυτόν της θάλασσας που δεν πρέπει ποτέ να σπάσουν» δήλωσε στη La Republica ο σκηνοθέτης Εντοάρντο ντε ‘Αντζελις. Ανάμεσα στους επίσημους καλεσμένους που παρακολούθησαν την ταινία ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντζι, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, και ο Υπουργός Πολιτισμού, Τζέναρο Σαντζουλιάνο.

Τιμητικό Χρυσό Λιοντάρι στη Λιλιάνα Καβάνι

Με τον Χρυσό Λέοντα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τίμησε για το σύνολο της καριέρας της την Ιταλίδα σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Λιλιάνα Καβάνι, μία από τις πιο εμβληματικές σταρ του Νέου Ιταλικού Κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960.

Η 90χρονη σήμερα Λιλιάνα Καβάνι συμμετείχε πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1965 με το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Philippe Pétain: Processo a Vichy», το οποίο κέρδισε τον Λέοντα του Αγίου Μάρκου στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Η Βρετανίδα ηθοποιός Σάρλοτ Ράμπλινγκ -η αξέχαστη πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Night Porter» (Ο θυρωρός της νύχτας, 1974) της Καβάνι- απένειμε κατά την διάρκεια της τελετής έναρξης το βραβείο στην Ιταλίδα δημιουργό.

Η Σαρλότ Ράμπλινγκ υπογράμμισε ότι η Καβάνι είναι η πρώτη γυναίκα που τιμάται με Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της, ενώ η ίδια σκηνοθέτης δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι δίκαιο, υπάρχουν πολλές ταλαντούχες γυναίκες στην κινηματογραφική βιομηχανία, σκηνοθέτες και σεναριογράφοι που τους αξίζει να αναγνωριστεί η αξία τους. Ελπίζω να είμαι η πρώτη από αυτή τη μεγάλη λίστα».

Στην τελετή έναρξης προβλήθηκε ένα ειδικό βίντεο αναδρομή στα 80 χρόνια του θεσμού με τους νικητές του μεγάλου βραβείου του φεστιβάλ. Το πιο θερμό χειροκρότημα απέσπασε ο σκηνοθέτης του «Εξορκιστή» Γουίλιαμ Φρίντκιν ο οποίος έφυγε τον περασμένο μήνα από τη ζωή και η τελευταία του ταινία θα παρουσιαστεί εκτός διαγωνιστικού στη Μόστρα.

Διαβάστε επίσης:

Jack Sonni: Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας των Dire Straits

Λωξάνδρα Λούκας: Η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που έπαιξε στην Επίδαυρο

Ρόμπερτ ντε Νίρο: «Ο gay ζωγράφος πατέρας μου πέθανε φτωχός και μόνος» (photos/video)