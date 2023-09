Αποκάλυψη: Ποιος ήταν «το παιχνιδάκι της πριγκίπισσας» Μαργαρίτας

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε τη φήμη της «αντάρτισσας της βασιλικής οικογένειας» λόγω του ανέμελου τρόπου ζωής και των σκανδάλων που προκάλεσαν διάφορες σχέσεις της, μεταξύ των οποίων μια πολύκροτη υπόθεση με ένα «παιχνιδάκι» της.

«Το παιχνιδάκι της πριγκίπισσας» ήταν ο κατά πολλά χρόνια νεότερός της Ρόντι Λίουιλιν και η υπόθεση ξανάρχεται στο προσκήνιο με αφορμή μια σειρά στο Channel 5, που θα εστιάσει ακριβώς σε αυτό το σκάνδαλο. «Roddy & Margaret: The Affair that Shook the Royals», είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, που προβάλλεται το βράδυ του Σαββάτου, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

Η νεότερη αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2002, ήταν ελεύθερο πνεύμα, της άρεσε να ζει έντονα και πέρασε μια γεμάτη ζωή. Η Μαργαρίτα, κόμισσα του Σνόουντον και μικρότερη κόρη του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ και της Ελισάβετ, γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1930 στο κάστρο Γκλάμις της Σκωτίας.

Είχε μια σειρά από εραστές, που τους γνώριζε στον κόσμο των διασημοτήτων, μεταξύ αυτών οι ηθοποιοί Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν και Πίτερ Ο΄Τουλ, με τον οποίον είχε σχέση επί οκτώ χρόνια. Όταν διαλύθηκε ο γάμος της με τον Άντονι Άρμστρονγκ- Τζόουνς, η πριγκίπισσα έβαλε στο κρεβάτι της τον κηπουρό, Ρόντι Λίουιλιν, τον οποίον γνώρισε μέσω μιας κοινής φίλης, το 1973, στο Καφέ Ρουαγιάλ του Εδιμβούργου.

Το 1976 το ζευγάρι έκανε διακοπές στο νησί Μιστίκ της Καραϊβικής και κάποιος τους φωτογράφησε, δίνοντας μεγάλη δημοσιότητα στην σχέση της πριγκίπισσας. Η Μαργαρίτα ήταν τότε 45 χρόνων και ο Ρόντι 28. Οι φωτογραφίες προκάλεσαν φρενίτιδα στα βρετανικά Μέσα και τεράστιο σκάνδαλο στο παλάτι.

Ο Ρόντι τότε υποχρεώθηκε να εκδώσει γραπτή ανακοίνωση εκφράζοντας τη λύπη του «για οποιαδήποτε αναστάτωση» προκάλεσε στην βασίλισσα και την βασιλική οικογένεια, εκφράζοντας παράλληλα «τον ύψιστο σεβασμό, εκτίμηση και προσήλωση» στο στέμμα.

Ο Ρόντι πάντως απευθυνόμενος στα ΜΜΕ, που τα κατηγόρησε ότι τους πολιορκούν, ζήτησε διακριτικότητα ώστε «να συνεχίσουμε την δουλειά και τις ιδιωτικές ζωές μας χωρίς παρεμβάσεις».

Όταν ο Ρόντι Λιούιλιν ήταν μαζί με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, άφησε την κηπουρική και άρχισε καριέρα μουσικού και μάλιστα έβγαλε δίσκο με το όνομά του ως τίτλο – “Roddy”.

Η σχέση τους κράτησε οκτώ χρόνια και όταν τερματίστηκε ο Ρόντι παντρεύτηκε την Τατιάνα Σόσκιν, το 1981, με την οποία απέκτησε τρεις κόρες.

Ο βιογράφος της Μαργαρίτας, Τέο Άρονσον έγραψε ότι ο Ρόντι «είχε καλούς τρόπους, ήταν γλυκομίλητος και διασκεδαστικός και πάνω από όλα ήταν ένας γλυκός άνθρωπος».

Το 2002, όταν η πριγκίπισσα έφυγε από την ζωή, ο Ρόντι δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε σκεφτεί «τις συνέπειες μιας τέτοιας σχέσης». «Αν είχαμε όλοι κρυστάλλινες μπάλες, όλοι θα ξέραμε σε ποιο άλογο έπρεπε να ποντάρουμε, έτσι δεν είναι; Αλλά εγώ ακολούθησα μόνο την καρδιά μου».

Ο Ρόντι χαρακτήρισε την πριγκίπισσα Μαργαρίτα «ζεστή και χαριτωμένη γυναίκα, που είχε ισχυρή αίσθηση του καθήκοντος, ήταν αφοσιωμένη στα συμφέροντα της χώρας της» και πρόσθεσε ότι τον τίμησε με την φιλία της.

Το βρετανικό κοινό πάντως περιμένει να μάθει πολλά περισσότερα, ίσως και κάποιες πιπεράτες λεπτομέρειες, από το ντοκιμαντέρ του Channel 5, το βράδυ του Σαββάτου.

