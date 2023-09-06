Φεστιβάλ Βενετίας: Η «Νταϊάνα» του The Crown με ξυρισμένο κεφάλι και εσώρουχο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Viral έχει γίνει η Έμα Κόριν τις τελευταίες ώρες με την εμφάνισή της σε εκδήλωση γνωστού οίκου μόδας όπου ήταν ξυρισμένη και με το εσώρουχο.
Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Βενετίας, η ηθοποιός που υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα στη σειρά του Netflix The Crown, έκανε μια ανατρεπτική εμφάνιση με ξυρισμένο κεφάλι και εσώρουχο.
Στην εκδήλωση της Miu Miu «Women’s Tales», η Έριν Κόριν επέλεξε ένα πράσινο co-ord του οίκου το οποίο συνδύασε με μαύρο καλσόν, oxford shoes και μια μαύρη τσάντα.
