Μια guest εμφάνιση στη σειρά «Emily in Paris» θα κάνει ο Λάκης Γαβαλάς, υποδυόμενος έναν εκκεντρικό στιλίστα.

Ο λόγος για τον τέταρτο κύκλο του πετυχημένου project του Netflix όπου ο Έλληνας σχεδιαστής θα βρεθεί δίπλα στην πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πάμε Δανάη!», τα γυρίσματα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη λόγω της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλιγουντ, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο Λάκης Γαβαλάς είχε δεχτεί πρόταση από τον Ατζούν Ιλίτζαλι προκειμένου να συμμετέχει στο «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!» την οποία, ωστόσο, απέρριψε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κλιντ Ίστγουντ στο Τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Intercity»

Απεργία στο Χόλιγουντ: Σπίλμπεργκ, Κάπσοου και Μπερλάντι δώρισαν 2 εκατ. δολάρια στο ταμείο αρωγής σεναριογράφων – ηθοποιών

«Σόι» πάει η τηλεθέαση- «Ανεβαίνει» η ΕΡΤική «Παραλία»