Μικέλε Μορόνε: Μετά το «365 days» του Netflix αποθεώθηκε στη σκηνή (Video)

Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την ταινία «365 days» του Netflix που σημείωσε επιτυχία, έχοντας μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Ο λόγος για τον Μικέλε Μορόνε ο οποίος εκτός από ηθοποιός, ασχολείται εδώ και χρόνια και με τη μουσική. Τον περασμένο Αύγουστο, μάλιστα, κυκλοφόρησε μία διασκευή του Sweet Dreams (Are Made of This) των Eurythmics.

Πρόσφατα, έδωσε και μία συναυλία στη Σόφια στην οποία έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, τόσο με την ερμηνεία του όσο και με τη σκηνική του παρουσία.

«Τι απίστευτη νύχτα! Μουσική, τέχνη, Rock n’roll και πάθος. Σε ευχαριστώ Σοφία που είσαι τόσο κοντά μου. Σε αγαπώ!!» έγραψε για λεζάντα στις φωτογραφίες από τη βραδιά που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ου φίλους.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά με τον καλλιτέχνη και να τον χειροκροτά καθ’ όλη τη διάρκεια που εκείνος ήταν στη σκηνή.

