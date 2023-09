Γοητευμένος με την Ιλιάδα δηλώνει ο Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας το ομηρικό έπος ως «την καλύτερη ιστορία που δημιουργήθηκε ποτέ».

Μέσω δυο αναρτήσεών του, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αποκαλύψει τον αγαπημένο του χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Οδυσσέα.

«Η απίστευτα συναρπαστική ιστορία της Ιλιάδας δημιουργήθηκε για να απαγγέλλεται, επομένως ακούστε την» έγραψε σε μια ακόμα ανάρτησή του στο Twitter, παροτρύνοντας τους followers να προτιμήσουν το audiobook.

Σε μια νέα του ανάρτηση, ο Μασκ συμπεριέλαβε ένα κλιπ από την ταινία Troy στο οποίο βλέπουμε «τον Πρίαμο να ικετεύει τον Αχιλλέα να του επιστρέψει τη σορό του αγαπημένου του γιου».

The incredibly captivating story that is The Iliad was meant to be spoken, so listen to it



When Priam tearfully supplicates himself to Achilles for the return of the body of his beloved sonhttps://t.co/L46boiMaI5