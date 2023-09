Ένα ραντάρ για τη δυσλεξία

Τον γνωρίζω πολλά χρόνια κι έχω ζήσει από κοντά τον αγώνα του για την ανθρώπινη υγεία. Γιος ενός εμβληματικού μαιευτήρα της Κρήτης και πατέρας ενός νέου γιατρού που διαπρέπει, ο Γιάννης Ασλανίδης, με έδρα την Εμμετρωπία στο Ηράκλειο, ταξιδεύει σ’ όλο τον κόσμο για να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Νέο πεδίο δράσης του η δυσλεξία. Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν σήμερα ένα δισεκατομμύριο δυσλεκτικοί. Πρόκειται για ένα έντονο και σύνθετο φαινόμενο, το οποίο ερευνά εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια μια πολυεπιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Cornell σε συνεργασία με το Harvard.

Μέλος της ομάδας αυτής είναι και ο Γιάννης Ασλανίδης, πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cornell της Νέας Υόρκης, ο οποίος μίλησε για μία πρωτοποριακή μέθοδο που έχουν αναπτύξει για τη μέτρηση της ανάγνωσης και της δυσλεξίας.

«Έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο με την οποία, όπως μετράμε τη μυωπία και την πρεσβυωπία, μπορούμε σήμερα να μετρήσουμε την αναγνωστική ευχέρεια του κάθε παιδιού», μας λέει ο κ. Ασλανίδης.

«Τα παιδιά δεν ξέρουν αν διαβάζουν καλά ή όχι, είναι δική μας οφειλή να δούμε την επίδοσή τους. Μπορούμε πλέον να μετρήσουμε την ανάγνωση, όχι να κάνουμε εκτίμηση. Έχουμε 25 παραμέτρους. Να σημειώσω ότι δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε τους λογοθεραπευτές, τους ειδικούς παιδαγωγούς κ.λπ. Εμείς δίνουμε ένα εργαλείο στην κοινότητα, ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή τους ».

Η προσωπική ενασχόληση του Γιάννη Ασλανίδη με το θέμα προέκυψε λόγω της διάγνωσης του γιου του με δυσλεξία. «Ο γιος μου, ο οποίος ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί, μέχρι τα 13 του χρόνια δεν είχε διαγνωσθεί από το σύστημα ότι ήταν δυσλεκτικός. Ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί που δεν μπορούσε ακαδημαϊκά να αποδώσει. Τελικά, με τη δική μας μέθοδο μάθαμε ότι μπορεί να είναι δυσλεκτικός και από εκεί και πέρα μία ομάδα 16 ατόμων εστίασε για δέκα χρόνια σε αυτό. Σήμερα ο γιος μου τελειώνει την ιατρική και πιστεύω πως αν βοηθήσαμε εκείνον, μπορούμε να βοηθήσουμε εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο».

H μέθοδος μέτρησης της ανάγνωσης και της δυσλεξίας Radar – ελληνική μέθοδος RADAR (Rapid Assessment for Dyslexia and Abnormalities in Reading ή Τάχιστη Αξιολόγηση των Δυσκολιών & Ανωμαλιών κατά την Ανάγνωση) εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. «Έχουμε τρία κέντρα στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, ένα στον Πύργο, ένα στο Ηράκλειο της Κρήτης και δύο στην Κύπρο, ενώ έχουμε και μία κινητή ομάδα που μεταβαίνει όπου χρειάζεται», μας λέει.

Μπράβο Γιάννη.

