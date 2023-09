Σοκ στη Φλόριντα: Αλιγάτορας κυκλοφορούσε με πτώμα γυναίκας στο στόμα (Video)

Οι αρχές της Φλόριντας σκότωσαν ένα μεγάλο αλιγάτορα όταν διαπίστωσαν ότι προσπαθούσε να σύρει στο νερό το πτώμα μιας γυναίκας.

Η αστυνομία του Λάργκο, στην περιοχή Τάμπα Μπέι, ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε στην κλήση ενός άνδρα που υποστήριξε πως είδε τον αρσενικό αλιγάτορα, μήκους περίπου 4 μέτρων, να έχει στο στόμα του «ανθρώπινα λείψανα» και σκότωσε το ζώο «χωρίς βαρβαρότητα», την Παρασκευή.

Είναι άγνωστο προς το παρόν αν η γυναίκα, η οποία ήταν ηλικίας 41 ετών, σκοτώθηκε από τον αλιγάτορα ή αν ο θάνατός της οφείλεται σε άλλα αίτια.

