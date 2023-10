Race for the cure: 44.000 έτρεξαν και στήριξαν τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Ηχηρό μήνυμα κατά του καρκίνου του μαστού έστειλαν χιλιάδες και γυναίκες και άνδρες που πήραν μέρος στο 15ο Greece Race for the Cure.

Συνολικά 44.000 άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους της Αθήνας και «είπαν»: «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Η διοργάνωση άνοιξε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου με δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, μουσική, sponsors’ expo, sessions γυμναστικής, εργαστήρια για παιδιά και μια διαφορετική πεζοπορία στον Εθνικό Κήπο.

Επιπλέον, για ακόμα μια χρονιά, με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, το βράδυ του Σαββάτου το Ζάππειον Μέγαρον «ντύθηκε» στα ροζ, για να μας υπενθυμίσει πως ο καρκίνος του μαστού είναι εδώ και μας αφορά όλες και όλους.



Το Greece Race for the Cure, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

«Η ανταπόκριση του κόσμου για το 15ο Greece Race for the Cure ήταν συγκλονιστική. Ευχαριστούμε βαθιά όλες και όλους που με την ενεργή συμμετοχή τους κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας όπως και πολλές περιοχές της χώρας μας μεταφέροντας τα μηνύματα της πρόληψης, της στήριξης και της αλληλοβοήθειας», δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου.

«Ευχαριστούμε όλες τις γυναίκες με τα ροζ μπλουζάκια που τρέχοντας ή περπατώντας μεταφέρουν τα μηνύματα της δύναμης, της ελπίδας και της αλληλοϋποστήριξης ενώ συμβάλλουν και στην απομυθοποίηση της ασθένειας. Η συμμετοχή όλων σε αυτόν τον συμβολικό αγώνα, μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε με ιδιαίτερη αφοσίωση και προσήλωση προγράμματα και δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών με καρκίνο μαστού, αλλά και κάθε γυναίκας.

ΜΑΖΙ πάντα καταφέρνουμε περισσότερα ενάντια στον καρκίνο του μαστού», επισήμανε.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν:

ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Κώστας Μπακογιάννης,

η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου,

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. ΑΧΑΪΑΣ, κυρία Αγγελική Στεφανάκη,

η Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης, κυρία Ελένη Ντελιοπούλου,

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλος,

η Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κυρία Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα,

η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κυρία Αθηνά Βούρτση,

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), κύριος Γεώργιος Καπετανάκης.

η CEO της οργάνωσης Susan G. Komen, Paula Schneider.

