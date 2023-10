Μετά τον Κασσελάκη, «λιώνει» στο γυμναστήριο και ο Πέτρος Παππάς

Ο βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη και ο άνθρωπος που πρώτος πίστεψε σε αυτόν και τον στήριξε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Κασσελάκης ξεκίνησε την πορεία του προς τον λαό του ΣΥΡΙΖΑ από το Κιλκίς και ήταν εκείνη η περιοδεία και το ζεστό κλίμα που εισέπραξε που τον έκαναν τελικά να αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι συνήθειες λοιπόν του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως γίνονται κτήμα σιγά-σιγά και του κ. Παππά ο οποίος σήμερα έβγαλε φωτογραφία από το γυμναστήριο της βουλής στο οποίο ξεκίνησε ήδη διάδρομο.

Και όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο κείμενο που συνοδεύει την φωτογραφία “We have to keep up with your new president”.

