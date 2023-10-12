search
12.10.2023 13:08

«Ο Πρώτος από εμάς»: Καταχειροκροτήθηκε το γκέι φιλί του Μάριου Αθανασίου στη σειρά (Video)

12.10.2023 13:08
Το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού τράβηξε το γκέι φιλί του Μάριου Αθανασίου στη στεριά «Ο πρώτος από εμάς» με τα πληκτρολόγια στο “Χ” να παίρνουν.. φωτιά!

O «Φίλιππος» συνειδητοποιεί πως έχει ξεκινήσει να ερωτεύεται τον Αλέξη, παρά το γεγονός πως είναι ήδη παντρεμένος κι έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη γυναίκα του.

Εν τέλει, αποφασίζει να αφεθεί στα συναισθήματά του και να ζήσει τον έρωτα με τον αγαπημένο του, με τους δύο άντρες να καταλήγουν να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί στο αυτοκίνητο.

Μη μπορώντας να διαχειριστεί τι του συμβαίνει, ο «Φίλιππος» ζητά να δει την παρέα του ώστε να τους αποκαλύψει την αλήθεια.

Εκείνοι, αν και αρχικά εκπλήσσονται, στη συνέχεια τον αγκαλιάζουν και του αποδεικνύουν ότι η σεξουαλικότητά του δεν είναι κάτι που οι ίδιοι έχουν λόγο να κρίνουν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αποδοχή και η κατανόηση αυτή μεταξύ φίλων συγκίνησε τους τηλεθεατές, οι οποίοι σε σχόλιά τους στο Twitter αποθέωσαν τον Μάριο Αθανασίου για την ερμηνεία του, αλλά και την «παρέα» του για τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα.

