Το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού τράβηξε το γκέι φιλί του Μάριου Αθανασίου στη στεριά «Ο πρώτος από εμάς» με τα πληκτρολόγια στο “Χ” να παίρνουν.. φωτιά!

O «Φίλιππος» συνειδητοποιεί πως έχει ξεκινήσει να ερωτεύεται τον Αλέξη, παρά το γεγονός πως είναι ήδη παντρεμένος κι έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη γυναίκα του.

Εν τέλει, αποφασίζει να αφεθεί στα συναισθήματά του και να ζήσει τον έρωτα με τον αγαπημένο του, με τους δύο άντρες να καταλήγουν να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί στο αυτοκίνητο.

Μη μπορώντας να διαχειριστεί τι του συμβαίνει, ο «Φίλιππος» ζητά να δει την παρέα του ώστε να τους αποκαλύψει την αλήθεια.

Εκείνοι, αν και αρχικά εκπλήσσονται, στη συνέχεια τον αγκαλιάζουν και του αποδεικνύουν ότι η σεξουαλικότητά του δεν είναι κάτι που οι ίδιοι έχουν λόγο να κρίνουν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αποδοχή και η κατανόηση αυτή μεταξύ φίλων συγκίνησε τους τηλεθεατές, οι οποίοι σε σχόλιά τους στο Twitter αποθέωσαν τον Μάριο Αθανασίου για την ερμηνεία του, αλλά και την «παρέα» του για τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα.

"Την αγαπάω πολύ την οικογένεια μου, πολύ!! Και μετά ήρθες εσύ… .και κατάλαβα οτι λέω ψέματα σε όλους , στον εαυτό μου.

Δε θέλω να γυρίσω πίσω σ αυτό το δωμάτιο, κουράστηκα, αυτή τη φορά θα είμαι αυτός που θέλω."#OPrwtosApoEmas pic.twitter.com/hwYCKKFVfz — 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝔂.𝓟𝓸𝓵𝔂♐🐯🌸 (@christypoly) October 11, 2023

Μπορεί να μη βλέπω τη σειρά λόγω Τσιμιτσέλη, αλλά εν προκειμένω δε χωράνε οπαδικά!!

Τέλεια η σκηνή🫶🥹🤌#OPrwtosApoEmas https://t.co/vL4uc6WVeg October 11, 2023

Η απάντηση σε όσα ακούστηκαν αυτές τις μέρες σε αυτή τη χώρα είναι ο Φίλιππος και ο κάθε Φίλιππος εκεί έξω ♥️ #oprwtosapoemas — 🍁 (@athina_st21) October 11, 2023

Ρεε πόσο υπέροχοι οι φιλοι του Φιλίππου μετά από την εξομολόγηση του 😭😭#OPrwtosApoEmas — Catie Cat 👑 (@Catie_Lm) October 11, 2023

Έχουμε και τον Αθανασίου που έτσι όπως παίζει δε θα τον ξ-ερωτευτούμε ποτέ!#oprwtosapoemas October 11, 2023

Είναι συγκινητικό που το αποκάλυψε επιτέλους, αλλά ακόμα πιο συγκινητική είναι η αντίδραση των φίλων του!

Ό,τι και να γίνει, είναι πάντα εκεί ο ένας για τον άλλο χωρίς να κρίνουν.

#OPrwtosApoEmas — EvgeniaD (@EvgeniaD3) October 11, 2023

Ο Μάριος Αθανασίου ξεκάθαρα έκλεψε το επεισόδιο σήμερα #OPrwtosApoEmas — Maria Fragkos (@m_fragkou) October 11, 2023

