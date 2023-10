O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδειξε πολύ σκληρές εικόνες με καμένα μωρά στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τις οποίες το topontiki.gr δεν θα δημοσιεύσει.

Ο επίσημος λογαριασμός του Ισραηλινού πρωθυπουργου στην πλατφόρμα Χ αναφέρει πως ο Νετανιάχου έδειξε τις φωτογραφίες στον Μπλίνκεν, γράφοντας στην ανάρτηση:

«Ακολουθούν μερικές από τις φωτογραφίες που έδειξε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Προειδοποίηση: Αυτές είναι τρομακτικές φωτογραφίες μωρών που δολοφονήθηκαν και κάηκαν από τα τέρατα της Χαμάς.

Η Χαμάς είναι απάνθρωπη.

Η Χαμάς είναι το ISIS».

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA

Υπενθυμίζεται ότι με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος από το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται στο Ισραήλ για να εκφράσει τη συμπαράσταση και στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στους Ισραηλινούς.

Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως η Χαμάς είναι «εχθρός του πολιτισμού» και ευχαρίστησε την αμερικανική κυβέρνηση για την υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ακούμε για τις ιστορίες φρίκης και τις ιστορίες ηρωισμού. Οι ιστορίες φρίκης λένε τα πάντα γι’ αυτούς και οι ιστορίες ηρωισμού λένε τα πάντα για εμάς».

«Μαθαίνουμε και βλέπουμε τη δολοφονία νέων ανθρώπων σε ένα υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ, τη σφαγή ολόκληρων οικογενειών, τη δολοφονία γονέων μπροστά στα παιδιά και τη δολοφονία παιδιών μπροστά στους γονείς τους, την καύση ζωντανών ανθρώπων, τους αποκεφαλισμούς και την αρρωστημένη επίδειξη εορτασμού αυτών των φρικαλεοτήτων» συνέχισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως «καμία χώρα δεν πρέπει να φιλοξενεί μαχητές της Χαμάς και ότι σε όσες το κάνουν θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις».

Ο Μπλίνκεν από την πλευρά του, καταδίκασε τη «σκληρότητα και την απανθρωπιά (της Χαμάς) που μας θυμίζουν τις χειρότερες φρικαλεότητες του ISIS». Ακόμη, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων που βρίσκεται και πάλι στο Ισραήλ «σε αυτή τη δύσκολη και εξαιρετική στιγμή για αυτό το έθνος και στην πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο».

Πρόσθεσε επίσης: «Έρχομαι εδώ όχι μόνο ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά και ως Εβραίος». Ο Μπλίνκεν σημείωσε ότι ο παππούς του διέφυγε από πογκρόμ στη Ρωσία και ο πατριός του επέζησε από τα στρατόπεδα εξόντωσης που λειτούργησε η ναζιστική Γερμανία στην Πολωνία.

Κατά την παρουσία του στο Τελ Αβίβ, ο Άντονι Μπλίνκεν επισκέφθηκε ένα κέντρο δωρεών για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς.

«Μας εμπνέει η αλληλεγγύη του ισραηλινού λαού. Η Αμερική θα είναι πάντα στο πλευρό του Ισραήλ» έγραψε σε ανάρτηση στο Χ, δημοσιεύοντας και βίντεο από το κέντρο.

I had a chance to visit a donation center in Tel Aviv for the victims of Hamas’ terrorist attack. We are inspired by the solidarity of the Israeli people. America will always be by Israel's side. pic.twitter.com/aAuizvBbwY