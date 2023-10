Μετά τη μεγάλη τους κόντρα, οι δυο τους φαίνεται πως ήρθαν ξανά κοντά. Ο λόγος για τον Σταμάτη Γαρδέλη και τον Τάσο Ξιαρχό τους οποίους στο επεισόδιο της Πέμπτης είδαμε να έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους στο «I’m a celebrity… get me out of here».

Μάλιστα, ανάμεσα στους δυο παίκτες δεν έλειψαν τα «πειράγματα», με τον Σταμάτη Γαρδέλη να προσπαθεί ακόμα και να φιλήσει στο στόμα τον γνωστό χορευτή και χορογράφο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Βαμβακούλας προσφέρθηκε να δώσει στον Τάσο Ξιαρχό ένα ξύλο αναμμένο, για να ανάψει κι εκείνος φωτιά.

Ωστόσο, ο Σταμάτης Γαρδέλης εκνευρίστηκε και παρενέβη για να του πει πως δεν πρέπει να του δώσει το ξύλο, αλλά να ανάψει μόνος του τη φωτιά.

Τότε, ο Τάσος Ξιαρχό πλησίασε τον ηθοποιό με τα πρόσωπά τους να ακουμπάνε το ένα στο άλλο. Ο Σταμάτης Γαρδέλης έκανε κίνηση να τον φιλήσει στο στόμα, όμως ο χορευτής τράβηξε κατευθείαν το κεφάλι του και απομακρύνθηκε από το σημείο.

«Αχ, μου ‘φυγε. Δεν με φιλάς», είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης γελώντας.

Διαβάστε επίσης:

Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ: Ο Κρις Ροκ μου ζήτησε να βγούμε όσο είχα προβλήματα στον γάμο μου με τον Γουίλ

«Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» με νέα πρόσωπα και ιστορίες ο νέος κύκλος στο Alpha

ΕΣΗΕΑ: Ζητά την παρέμβαση του ΕΣΡ με αφορμή τα ομοφοβικά-ρατσιστικά σχόλια σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές