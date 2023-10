Συναγερμός στη Βαρσοβία: Άνδρας απειλεί να ανατιναχτεί σε πλατεία της πόλης

Η αστυνομία απέκλεισε την πλατεία Πιλσούντσκι στην κεντρική Βαρσοβία λόγω απειλής για βόμβα, ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας σκαρφάλωσε σε ένα μνημείο της πλατείας και απειλεί να ανατιναχτεί.

«Μη πλησιάζετε, υπάρχει βόμβα», είπε ένας αστυνομικός σε δημοσιογράφο του πρακτορείου. Αύριο Κυριακή διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία.

