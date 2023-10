Ισραήλ: Η ιστορία των δίδυμων μωρών – Σύμβολο ελπίδας μέσα στον τρόμο του πολέμου

Ανάμεσα στις ιστορίες φρίκης του πολέμου στη Μ. Ανατολή που δημοσιεύονται κάθε μέρα, υπάρχει και μία είδηση που αποτελεί σύμβολο ελπίδας μέσα στον τρόμο.

Τα δίδυμα μωρά Guy και Roi Berdichevsky, ηλικίας 10 μηνών, εντοπίστηκαν στο Ισραήλ έπειτα από 12 ώρες από τη στιγμή της δολοφονίας των γονιών τους από ενόπλους της Χαμάς.

Twins Guy and Roi Berdichevsky were found in their cots in a family safe room

Both babies are now safely in the care of their family in a rare symbol of hope pic.twitter.com/sAnrlXN2H6