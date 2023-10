Ισραήλ: Συγκλονίζει 16χρονος επιζών – «Οι γονείς μου θυσιάστηκαν για να με σώσουν»

«Η μαμά και ο μπαμπάς θυσιάστηκαν για να μου σώσουν τη ζωή», δήλωσε ο 16χρονος Ρότεμ Ματίας από το Ισραήλ στο CNN.

Ο Ρότεμ είναι αμερικανο- ισραηλίτης και οι γονείς του σκοτώθηκαν από τα πυρά των ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ.

Η μητέρα του δολοφονήθηκε ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο της με το σώμα της, σαν ασπίδα. Ο Ρότεμ τραυματίστηκε από τα πυρά αλλά επέζησε.

Η σφαίρα διαπέρασε το στομάχι του, τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Σήμερα λέει πως θα κρατήσει αυτή τη σφαίρα. «Θα την κρατήσω για να μην ξεχάσω ποτέ», δήλωσε.

«Γελούσαν με τις δολοφονίες τους. Σκότωσαν τους γονείς μου και γελούσαν», είπε ο 16χρονος κλαίγοντας.

"They won't die there, they won't die. They will live on in memories and in stories."



