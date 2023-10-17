Οι εβδομάδες τετραήμερης εργασίας βελτίωσαν την υγεία των Ισπανών εργαζομένων, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους, ενώ ταυτόχρονα περιορίστηκαν οι εκπομπές καυσαερίων, όπως δείχνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στη Βαλένθια.

Η πόλη αυτή, η τρίτη σε μέγεθος στην Ισπανία με περίπου 800.000 κατοίκους, προγραμμάτισε τις δημόσιες αργίες της ώστε να πέσουν σε τέσσερις συνεχόμενες Δευτέρες, στο διάστημα από τις 10 Απριλίου μέχρι τις 7 Μαΐου φέτος. Το σχέδιο αυτό αφορούσε 360.000 εργαζόμενους.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από τα τριήμερα αυτά για να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες: έκαναν σπορ, ξεκουράστηκαν ή έφαγαν σπιτικό φαγητό, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών σε θέματα υγείας και κοινωνικών επιστημών που αποτίμησε το πρόγραμμα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι βελτιώθηκε η υγεία των εργαζομένων, μειώθηκε το άγχος τους και δήλωναν λιγότερο κουρασμένοι και με καλύτερη διάθεση. Επειδή τις ημέρες αυτές περιοριζόταν και η κίνηση των αυτοκινήτων, βελτιώθηκε και η ποιότητα του αέρα αφού εκπέμπονταν λιγότεροι ρύποι.

Παράλληλα ωστόσο, οι καπνιστές και οι πότες κάπνισαν και ήπιαν περισσότερο.

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των κατοίκων που ρωτήθηκαν είπαν ότι ήταν πιο πιθανό να διαβάσουν ένα βιβλίο, να μελετήσουν, να παρακολουθήσουν μια ταινία ή να ασχοληθούν με κάποιο χόμπι – φωτογραφία, μουσική ή ζωγραφική. Η επιτροπή δεν διευκρίνισε πόσο ήταν αυτό το ποσοστό.

Περισσότερο από όλους ωφελήθηκαν τα παιδιά, επειδή βελτιώθηκε το ισοζύγιο εργασίας-οικογενειακής ζωής των γονιών τους.

Κατά τα τριήμερα αυτά οι τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας εξυπηρέτησαν περισσότερους πελάτες, όμως στα καταστήματα λιανεμπορίου μειώθηκαν οι πωλήσεις. Υπερβολικός φόρτος εργασίας διαπιστώθηκε στις υπηρεσίες υγείας, επειδή απουσίαζαν από τη δουλειά τους περισσότεροι εργαζόμενοι.

Διαβάστε επίσης:

Σφίγγει ο κλοιός για τη Γάζα: Τι θα ζητήσει ο Μπάιντεν στη Συνάντηση Κορυφής στην Ιορδανία – Εμπλοκή ΗΠΑ αν Ιράν και Χεζμπολάχ επιτεθούν

Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι της ΕΕ πιθανοί τρόποι για «κοινή δράση» – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών

«Γενοκτονία» το χτύπημα στο νοσοκομείο λέει η Χαμάς και δηλώνει πρόθυμη να απελευθερώσει ομήρους αν σταματήσει ο βομβαρδισμός στη Γάζα