Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Αμετανόητη στις τρανσφοβικές απόψεις της – «Ευχαρίστως θα πήγαινα και φυλακή»

Νέο τρανσφοβικό «χτύπημα» από τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ που προκαλεί συχνά αντιδράσεις με τις αναρτησεις της για τα τρανς άτομα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 17 Οκτρωβρίου, η συγγραφέας ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία που έγραφε: «Επαναλάβετε μετά από εμάς: Οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες», σχολιάζοντας… «Όχι».

Ο μουσικός Scott Spalding της πρότεινε να ψηφίσει το Εργατικό Κόμμα που σκοπεύει να καταστήσει τις επιθέσεις κατά της ταυτότητας φύλου ποινικό αδίκημα που θα τιμωρείται με έως και δύο χρόνια φυλακή.

«Ευχαρίστως θα κάνω δύο χρόνια, αν η εναλλακτική λύση είναι ο εξαναγκασμένος λόγος και η αναγκαστική άρνηση της πραγματικότητας και της σημασίας του φύλου», απάντησε η Ρόουλινγκ που κάλεσε τον ακόλουθο της να πάει την υπόθεση στα δικαστήρια, εκτιμώντας ότι η εμπειρία θα ειναι… διασκεδαστική.

