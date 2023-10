Ο Μπάιντεν αναμένεται να απευθυνθεί στις 3:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στους Αμερικανούς από το Οβάλ Γραφείο σχετικά με «την απάντηση των ΗΠΑ στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και τη βίαιη επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές, καθώς όλα είναι έτοιμα για την χερσαία εισβολή στη Γάζα, μετά το πράσινο φως που δόθηκε στον ισραηλινό στρατό και τις ανησυχίες για γενίκευση της σύρραξης να εντείνονται.

O Μπάιντεν θα προσφέρει μήνυμα αλληλεγγύης στους λαούς της Ουκρανίας και του Ισραήλ, αλλά θα απευθυνθεί επίσης στο έθνος, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών νομοθέτων, για τον αντίκτυπο των δύο συγκρούσεων, λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιστροφή του από το Τελ Αβίβ όπου πήγε για να προσφέρει στους Ισραηλινούς υποστήριξη, ένα ταξίδι που ανατράπηκε από τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα.. O Αμερικανός πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει αυτό το διάγγελμα για να προετοιμάσει τον αμερικανικό λαό για δυο επερχόμενες εξελίξεις:

Ο πρόεδρος θα ανακοινώσει ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο βοήθεια 100 δισ δολαρίων για το Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταιβάν, πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο να στηρίξουν οικονομικά.

Χρήματα που όπως θα πει είναι απαραίτητα καθώς το κόστος της μη χρηματοδοτικής εμπλοκής της Αμερικής θα είναι πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον. Στο διάγγελμα του αναμένεται να στείλει και πάλι μήνυμα στο Ιράν και σε άλλους παίχτες στην περιοχή να μείνουν μακριά από τα πεδία των μαχών.

O Τζο Μπάιντεν έγραψε στο X ότι θα μιλήσει για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο συνεχιζόμενος βίαιος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βρισκόμαστε σε σημείο παγκόσμιας καμπής, που είναι μεγαλύτερο από κάθε κόμμα ή πολιτική. Απόψε θα απευθυνθώ στο έθνος από το Οβάλ Γραφείο».

Hamas’s terrorist attacks against Israel.

The need for humanitarian assistance in Gaza.

Russia’s ongoing brutal war against Ukraine.



We are at a global inflection point that is bigger than party or politics.



Tonight, I'll address the nation at 8:00 PM ET from the Oval Office.