Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Ρουέν της Γαλλίας το βράδυ της Πέμπτης (19/10), μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μαζική επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο στην πόλη της Γαλλίας, με πολλούς τραυματίες και έναν νεκρό ενώ ο δράστης είναι ελεύθερος και προσπαθεί να ξεφύγει.

BREAKING: Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France. Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run pic.twitter.com/eLnz2CGOqM

Το actu17.fr αναφέρει ότι είχε προηγηθεί βίαιος καυγάς σε πλατεία και ότι το θύμα μαχαιρώθηκε.

Βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει πολλά άτομα να παλεύουν στο δρόμο και έναν άνδρα στο έδαφος που φαίνεται αναίσθητος.

👳🏽‍♀️🔪🇫🇷 – Initial reports of a knife attack at a shopping center in #Rouen, #France.



Initial information that it was supposedly a #Muslim man, while other information alleges that it was just a gang fight. pic.twitter.com/wxIHz6sQsP