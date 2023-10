Στόχος «ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής» έγινε το βράδυ της Πέμπτης (19/10) η ελληνορθόδοξη εκκλησία «Άγιος Πορφύριος» στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι, όπως μεταδίδει το δίκτυο Al Jazeera.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

🚨 Important Update:



More than 400 people from different religions, including Christians and Muslims, went to a Greek Orthodox Church for safety.

Unfortunately, the church was bombed by the Israelis, putting the lives of those inside, including injured and missing people, in… pic.twitter.com/DocYSqpXqr