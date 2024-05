Zoe Kravitz και Channing Tatum: Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε

Ο Channing Tatum και η Zoë Kravitz φαίνονται αποφασισμένοι να… «χορέψουν το χορό του Ησαΐα», καθώς οι πληροφορίες τους θέλουν να έχουν αρραβωνιαστεί.

Σύμφωνα με το PEOPLE, είναι πολλές οι πηγές που επιβεβαιώνουν τον αρραβώνα του ζευγαριού, που είναι μαζί από το 2021.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν από ένα πάρτι Halloween, με την Kravitz να φέρεται να δείχνει το νέο της δαχτυλίδι αρραβώνων.

