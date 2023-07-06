Την Ελλάδα και συγκεκριμένα, την Ερμιόνη Αργολίδας επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτζ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Happy Day», ο διάσημος ηθοποιός και η κόρη του Λένι Κράβιτζ απαθανατίστηκαν χέρι χέρι να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές.

Οι δυο τους που είναι μαζί από το 2021 έδειχναν πολύ ερωτευμένοι, ενώ αγνοούσαν επιδεικτικά τα… αδιάκριτα βλέμματα, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές στη μέση του δρόμου.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή του Alpha, ο χολιγουντιανός σταρ αρνήθηκε, ωστόσο, να βγάλει φωτογραφίες με φαν, καθώς δεν ήθελε να γίνει γνωστή η τοποθεσία του.

