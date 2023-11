Την πρώτη δημόσια εμφάνιση λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι πραγματοποίησε η ηθοποιός Κόρτνεϊ Κοξ.

Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή τηλεοπτικά ζευγάρια, ως «Μόνικα» και «Τσάντλερ» και οι παπαράτσι προσπάθησαν να εντοπίσουν την ηθοποιό, μετά την απώλεια του καλού της φίλου.

Η Κόρτνεϊ Κοξ εθεάθη σε βραδινή έξοδό της με τον σύντροφό της, Τζόνι Μακντέιντ. Το ζευγάρι πήγε για φαγητό σε ένα εστιατόριο και ο φακός την εντόπισε να μπαίνει στο αυτοκίνητό της.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το Page Six και το TMZ, την περιέγραψαν ως «μελαγχολική» και «καταβεβλημένη».

Courteney Cox looks heartbroken as she's seen for first time since Matthew Perry's deathhttps://t.co/0HutVbKUtf pic.twitter.com/TaGq1ps4EB