Pie in the Sky – Παράσταση χορού και εργαστήριο κίνησης για γονείς και παιδιά

Όταν το σώμα γίνεται φωνή, όλοι οι προορισμοί φαντάζουν πιθανοί.

Το Pie in the Sky προσγειώνεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 25 και 26 Μαΐου 2024 για τρεις μόνο παραστάσεις και γίνεται η αφετηρία για μια μοναδική βιωματική καλλιτεχνική εμπειρία που θα συνεπάρει μικρούς και μεγάλους θεατές.

Ένα έργο σύγχρονου χορού, το Pie in the Sky αποτελεί ένα ντουέτο που θα ερμηνεύσουν επί σκηνής η χορογράφος και χορεύτρια Γεωργία Βαρδαρού μαζί με την κόρη της Μυρτώ Sanchis Βαρδαρού, σε σκηνογραφία Ελένης Χαϊδεμενάκη και φωτισμούς Salva Sanchis, το οποίο θα δώσει το έναυσμα για να ξεκινήσει αμέσως μετά ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό εργαστήριο κίνησης για παιδιά, μαμάδες και μπαμπάδες.

Οι συμμετέχοντες/ουσες, αμέσως μετά την παράσταση, μέσα από τις τεχνικές σύγχρονου χορού που θα προτείνουν οι δύο χορεύτριες, θα αυτοσχεδιάσουν το δικό τους ντουέτο χορού, θα γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές και θα παρακινηθούν να προσεγγίσουν την κίνηση ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, αλλά και ως μηχανισμό ενεργοποίησης της ελπίδας και της δύναμης. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία, θα γνωρίσουν από κοντά το πώς δομείται μια παράσταση του είδους.

Το Pie in the Sky δημιουργήθηκε από τη Γεωργία Βαρδαρού και την κόρη της με αφορμή την απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Η Γεωργία Βαρδαρού σημειώνει: «Περιορισμένες, μεταξύ του σαλονιού μας και ενός μικρού πολιτιστικού κέντρου στο διπλανό χωριό, αρχίσαμε να δημιουργούμε και να χορεύουμε αφήνοντας τη φαντασία μας να πλανιέται προς το σύμπαν. Οι σκοτεινές μέρες εναλλάσσονταν με μέρες γεμάτες αστρικό φως και τα ταβάνια γέμιζαν με πλανήτες και μακρινά άστρα. Γεννιόταν ανά στιγμές η ελπίδα ενός πιθανού τέλειου κόσμου εκεί ψηλά. Ατελείωτες, μύχιες ελπίδες για το μέλλον. Κι όμως, ίσως ήμαστε ακινητοποιημένες κοιτάζοντας το παρελθοντικό φως αυτών των οντοτήτων του ουρανού. Δημιουργώντας και χορεύοντας ο σκηνικός κόσμος μάς ενεργοποιεί και πάλι με δόσεις ελπίδας και δύναμης».

Βιογραφικό Γεωργίας Βαρδαρού

Η Γεωργία Βαρδαρού αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και τη σχολή σύγχρονου χορού P.A.R.T.S. του Βελγίου, όπου σπούδασε με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ως χορεύτρια έχει δουλέψει με τους Salva Sanchis, Marc Vanrunxt, Cecilie Ullerup Schmidt, Lance Gries, Albert Quesada, Quim Bigas και Anne Teresa De Keersmaeker / ομάδα χορού Rosas. Ως χορογράφος ασχολείται με την προσωπική κίνηση και το περιεχόμενό της. Έχει δημιουργήσει τα έργα Hardcore Research on Dance, Phenomena,New Narratives και Why should it be more desirable for green fire balls to exist than not,τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα μέρη, όπως Dance Umbrella (Λονδίνο), ImpulsTanz (Βιέννη), Julidans (Άμστερνταμ), Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Φεστιβάλ Sâlmon (Βαρκελώνη), Springdance (Ουτρέχτη), Kaaistudio’s (Βρυξέλλες), STUK (Λέβεν), Schowburg (Άμστερνταμ), Les Brigittines (Βρυξέλλες) κ.α. Έζησε στις Βρυξέλλες δεκατρία χρόνια. Το 2017 μετακόμισε στη Βαρκελώνη. Την παραγωγή της δουλειάς της έχει αναλάβει η Kunst/Werk.

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ

Σκηνογραφία, τεχνική υποστήριξη: Ελένη Χαϊδεμενάκη

Φωτισμοί: Salva Sanchis

Απόσπασμα κειμένου: Dava Sobel, «Οι πλανήτες»

Παραγωγή: Kunst/Werk (BE)

Συμπαραγωγή: APDC (Fem Dansa), Diputació Barcelona i Generalitat de Catalunya

Για περιορισμένο αριθμό θεατών

Για την καλύτερη υλοποίηση του εργαστηρίου συστήνεται κάθε παιδί να συνοδεύεται από έναν μόνο κηδεμόνα

Τιμές εισιτηρίων: €15 για κάθε παιδί συνοδευόμενο από έναν κηδεμόνα, €12 για κάθε επιπλέον θεατή

Διάρκεια: περ. 120 λεπτά χωρίς διάλειμμα (30 λεπτά παράσταση, 90 λεπτά εργαστήριο)

Προπώληση:

Ταμεία ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00)

www.ticketservices.gr

Ομαδικές κρατήσεις: 2130885742