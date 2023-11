Τις τραγικές στιγμές που έζησε όταν πριν χρόνια η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της μοιράστηκε η Σαρλίζ Θερόν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Town & Country, η ηθοποιός του «Monster» εξομολογήθηκε ότι η τρομερή εκείνη νύχτα τής έχει αφήσει ψυχικό τραύμα, ενώ αποτελεί έναν από τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

«Θα έλεγα το εξής: Είναι ένας απλός συσχετισμός που πρέπει να γίνει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο από το να έχεις μόνο μια νύχτα τραύματος στη ζωή σου. Με ή χωρίς αυτό, η έμφυλη βία είναι τόσο εμφανής στη Νότια Αφρική και παγκοσμίως. Είναι δύσκολο να μην έχεις επίγνωση αυτών των πραγμάτων μόνο και μόνο επειδή είσαι γυναίκα» τόνισε.

Charlize Theron reflects on ‘trauma’ of mom fatally shooting dad in self-defense https://t.co/S5dBYoypRQ pic.twitter.com/0Gws2IObu5