Εννέα ταινίες, τρεις πλατφόρμες, ένα Σαββατοκύριακο: Netflix, Disney+ και Ertflix φέρνουν το σινεμά στο σπίτι σας!

Το Σαββατοκύριακο είναι προ των πυλών και η cozy εποχή έχει ξεκινήσει επίσημα. πολλοί έχουν στολίσει χριστουγεννιάτικα το σπίτι τους κι είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τον Δεκέμβριο και (επιτέλους) τα πρώτα κρύα. Ρίχνοντας μια ματιά στις πλατφόρμες υπάρχουν πολλές επιλογές για να περάσει όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακο. Netflix, Disney+ και Ertflix (που μάλιστα διατίθεται δωρεάν) έρχονται να σας κρατήσουν συντροφιά και να απογειώσουν τις βραδιές σινεμά… στο σπίτι!

Netflix

Once upon a time in Hollywood

Μια ρομαντική φαντασίωση χτισμένη γύρω από τη δύναμη των εικόνων και την παντοδυναμία της μεγάλης οθόνης το Once upon a time in Hollywood. Ο Quentin Tarantino μας μεταφέρει στο Los Angeles του 1969, αποτίνοντας φόρο τιμής στις τελευταίες στιγμές της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. ο τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο για πολλά χρόνια κασκαντέρ του Cliff Booth (Brad Pitt) κινούνται στη νέα βιομηχανία του θεάματος, την οποία με δυσκολία αναγνωρίζουν πια. Η ένατη ταινία του δημιουργού ξετυλίγει διαφορετικές ιστορίες μέσα από ένα πολυάριθμο καστ και αποτίνει φόρο τιμής στις τελευταίες στιγμές της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Ηθοποιοί: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino

The Killer

Η ταινία The Killer με τον Michael Fassbender που έχεις δει στα Alien Covenant, Inglorious Basterds, χιονάνθρωπος κα, βρίσκεται σταθερά στο top 10 του Netflix και βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων του Justin Kroll.

Παρίσι. Ένας ψυχρός εκτελεστής περιμένει το θύμα του. Ακούμε τις σκέψεις του λίγο πριν τον φόνο, την ψυχολογική του προετοιμασία και επαναλαμβάνει τους κανόνες του. Στο τέλος κι ενώ τα είχε σκεφτεί όλα, απότυχε στην αποστολή του. Από εκείνη τη στιγμή πολλοί θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση και αρχίζει να τους κυνηγάει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Απλώς, αυτό παρουσιάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι έχουμε συνηθίσει σε αντίστοιχες ταινίες.

Ηθοποιοί: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Arliss Howard, Kerry O’Maley, Sala Baker, Sophie Charlotte και Charles Parnell

Σκηνοθεσία: David Fincher

Uncharted

Το διάσημο βιντεοπαιχνίδι γίνεται ταινία, με τους Tom Holland και Mark Wahlberg στους πρωταγωνιστικούς ρόλους – και δεν μπορούμε να φανταστούμε καλύτερο δίδυμο.

Ο ερασιτέχνης κλέφτης Nathan Drake (Tom Holland) στρατολογείται από τον έμπειρο κυνηγό θησαυρών Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) για την εύρεση του χαμένου θησαυρού του Ferdinand Magellan πριν από 500 χρόνια. Αυτό που ξεκινά ως μια απλή ληστεία για το δίδυμο, γίνεται μια πολυταξιδεμένη περιπέτεια να φτάσουν πρώτοι πριν τον αδίστακτο Moncanda (Antonio Banderas) ο οποίος και θεωρεί πως είναι ο νόμιμος κληρονόμος του. Αν ο Nate και o Sully καταφέρουν να απαντήσουν τους γρίφους και λύσουν ένα από τα παλαιότερα μυστήρια στον κόσμο, μπορούν όχι μόνο να διεκδικήσουν λεία αξίας 5 δις δολλαρίων αλλά ίσως να βρουν και τον χαμένο αδερφό του Nate. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντέξουν ο ένας τον άλλο.

Ηθοποιοί: Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Antonio Banderas, Sophia Ali, Patricia Meeden, Sarah Petrick

Σκηνοθέτης: Ruben Fleischer

Disney+

Μυστήριο στη Βενετία

Οτιδήποτε έχει την υπογραφή της Αγκάθα Κρίστι είναι must watch! Το μυστήριο στη Βενετία είναι ένα μεταφυσικό θρίλερ βασισμένο στο βιβλίο «Το Πάρτι». Με φόντο τη μεταπολεμική Βενετία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την παραμονή του Χάλοουιν, το «Μυστήριο στη Βενετία» είναι ένα τρομακτικό αίνιγμα που σηματοδοτεί την επιστροφή του του πασίγνωστου Ηρακλή Πουαρό.

Έχοντας πάρει σύνταξη και ζώντας αυτοεξόριστος στη Βενετία, ο Πουαρό παρίσταται απρόθυμα σε μια τελετή σε ένα παλιό παλάτσο. Όταν ένας από τους καλεσμένους δολοφονείται, το μυστήριο θα τραβήξει τον Πουαρό σε έναν σκοτεινό κόσμο μυστικών και σκιών.

Ηθοποιοί: Kenneth Branagh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Tina Fey, Camille Cottin, Kyle Allen, Riccardo Scamarcio, Jude Hill, Michelle Yeoh

Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh

Kingsman: Η μυστική Υπηρεσία

Μια υπερ-μυστική οργάνωση στρατολογεί έναν τυχάρπαστο και κάπως άξεστος αλλά πολλά υποσχόμενο παιδί του δρόμου στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της υπηρεσίας, ακριβώς τη στιγμή που μια τρομερή παγκόσμια απειλή αναδύεται από μια διεστραμμένη ιδιοφυΐα της τεχνολογίας.

Ηθοποιοί: Taron Egerton, Colin Firth, Sophie Cookson, Mark Strong, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, Samantha Womack, Jack Davenport, Mark Hamill, Michael Caine

Σκηνοθεσία: Matthew Vaughn

Κοίτα τους πως τρέχουν

Στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Stoppard (Sam Rockwell) και η πρόθυμη αρχάρια Constable Stalker (Saoirse Ronan) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο.

Ηθοποιοί: David Oyelowo, Harris Dickinson, Ruth Wilson, Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Shirley Henderson

Σκηνοθεσία: Tom George

Ertflix

Αγώνες Πείνας (The Hunger Games)

Από τα ερείπια μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής, που κάποτε ήταν γνωστή ως Βόρεια Αμερική, έχει αναδυθεί το έθνος της Πάνεμ. Η κυβέρνηση της Πάνεμ διεξάγει εδώ και δεκαετίες τους ετήσιους Αγώνες Πείνας, κατά τους οποίους επιλέγει τυχαία ένα αγόρι κι ένα κορίτσι μεταξύ 12 και 18 ετών από κάθε μία από τις δώδεκα φτωχές και αποκλεισμένες μεταξύ τους επαρχίες που ελέγχει η ηγεμονεύουσα επαρχία Κάπιτολ. Τα 24 παιδιά καλούνται να δώσουν μεταξύ τους μία μάχη στο δάσος, από το οποίο μόνο ένα μπορεί να βγει ζωντανό. Ο θεσμός μεταδίδεται πανεθνικά και ζωντανά από την τηλεόραση, ως μέσο επίδειξης δύναμης και τιμωρίας των υπηκόων για μία αποτυχημένη εξέγερση που κάποτε επιχείρησαν. Όταν η κλήρωση φέρνει την αδελφή της ως υποψήφια για τους φετινούς αγώνες, η θαρραλέα δεκαεξάχρονη Κάτνις Έβερντιν, που η επιβίωση είναι η δεύτερη φύση της, θα αναλάβει εθελοντικά να πάει στη θέση της η ίδια. Αν και δεν επιδιώκει τη νίκη, θα αναγκαστεί να τη διεκδικήσει για να επιβιώσει. Η πραγματική μάχη όμως θα δοθεί ανάμεσα στα τρομερά διλήμματα που θα προκύψουν: επιβίωση ή ανθρωπιά, αγάπη ή έρωτας;

Ηθοποιοί: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Σκηνοθεσία: Gary Ross

Μια Αμερικανική Ληστεία

Κανείς δε θέλει να είναι κοινότυπος. Η ασυνήθιστη και συναρπαστική αληθινή ιστορία τεσσάρων φίλων οι οποίοι, ενώ ζούσαν απολύτως φυσιολογικές ζωές, επιχείρησαν να φέρουν εις πέρας μια από τις πιο εξωφρενικές ληστείες στην ιστορία των ΗΠΑ. Τα πράγματα, όμως, δεν ήταν έτσι όπως τα περίμεναν. Καθώς λοιπόν η παράτολμη κλοπή ξεκινούσε να παίρνει σάρκα και οστά, κάθε ένας από τους τέσσερις φίλους άρχισε να αναρωτιέται αν οι προσπάθειές τους να ενσταλάξουν ενθουσιασμό και νόημα στη ζωή τους, ήταν απλώς μια πλανεμένη προσπάθεια για την επίτευξη του Αμερικανικού Ονείρου.

Ηθοποιοί: Spencer ReinhardWarren LipkaEric Borsuk

Σκηνοθεσία: Bart Layton

Οι Πειρατές της Σομαλίας

Η φαινομενικά απίθανη ιστορία του Τζέι Μπαχαντούρ (Έβαν Πίτερς) ξεκινά το 2008, όταν απόφοιτος από το πανεπιστήμιο του Τορόντο αναζητά ένα κίνητρο για να ξεκινήσει την καριέρα του. Νέος και άπειρος ακόμη, με ήδη μία μεγάλη λίστα από επαγγελματικές απογοητεύσεις, συναντά τυχαία το είδωλό του, τον συντάκτη της Daily Mail, Σέιμους Τόλμπιν (Αλ Πατσίνο), ο οποίος και τον εμπνέει να κυνηγήσει το ρεπορτάζ της ζωής του. Έτσι, καταστρώνει ένα σχέδιο για να βρεθεί στη Σομαλία.

Σύντομα θα βρεθεί κοντά στους πειρατές της Σομαλίας, ανάμεσα στους οποίους περνά τους επόμενους έξι μήνες, μαθαίνοντας βασικά πράγματα, με τη βοήθεια τοπικού μεταφραστή (Μπαρκάντ Αμπντί).

O Τζέι γοητεύεται από το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει τη ζωή στη Σομαλία και αρχίζει να καταγράφει με μία βιντεοκάμερα από το παράθυρό του τη ζωή των πειρατών, ποιοι είναι αυτοί οι άντρες, πώς ζουν και ποιες είναι οι δυνάμεις που τους οδηγούν. Κι όμως το «θέμα» του δεν θα περιοριστεί σε αυτούς τους άντρες…

Ηθοποιοί: Al PacinoEvan PetersMelanie Griffith

Σκηνοθεσία: Bryan Buckley

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Ο Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο του Βοναπάρτη και η επιστροφή του Μελ Γκίμπσον

Ertflix: Δέκα σειρές και οι ταινίες που πρέπει να δεις τώρα στην πλατφόρμα

The Crown: Mύθοι και πραγματικότητα στα επεισόδια της πολύκροτης σειράς (Video/Photos)